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ТАСС

РКЦ "Прогресс" отправил две ракеты "Союз" на космодром Куру

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Стартовый комплекс космодрома Куру
Стартовый комплекс космодрома Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ракеты отправили в рамках международного проекта "Союз" в Гвианском космическом центре", оператором которого выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Две ракеты-носителя (РН) "Союз-СТ" отправлены в Санкт-Петербург для транспортировки на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" в пятницу.

"15 сентября из Самары в Санкт-Петербург ушел железнодорожный состав с двумя РН "Союз-СТ" для дальнейшей транспортировки во Французскую Гвиану (Южная Америка) в рамках международного проекта "Союз" в Гвианском космическом центре", оператором которого выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace", - говорится в сообщении.

В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

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