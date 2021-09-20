РКЦ "Прогресс" отправил две ракеты "Союз" на космодром Куру

Ракеты отправили в рамках международного проекта "Союз" в Гвианском космическом центре", оператором которого выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Две ракеты-носителя (РН) "Союз-СТ" отправлены в Санкт-Петербург для транспортировки на космодром Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" в пятницу.

"15 сентября из Самары в Санкт-Петербург ушел железнодорожный состав с двумя РН "Союз-СТ" для дальнейшей транспортировки во Французскую Гвиану (Южная Америка) в рамках международного проекта "Союз" в Гвианском космическом центре", оператором которого выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace", - говорится в сообщении.

В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.