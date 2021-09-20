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WarSpot

AUKUS: новый военный альянс

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Источник изображения: warspot.ru

США, Великобритания и Австралия объединились для защиты своих интересов, и при этом косвенно пострадала Франция. Вчера, 16 сентября, информационное агентство BBC сообщило о том, что три государства заключили исторический пакт о безопасности.

Новый военный союз получил название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) и официально создан, чтобы «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». В совместном заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена не упоминаются другие страны, но анонимные источники в Белом доме уже успели заявить, что новый военный альянс создан для противодействия влиянию Китайской Народной республики.

Пакт AUKUS глазами британцев

Пакт AUKUS предусматривает сотрудничество в создании оборонных технологий, в том числе, автономных систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники. В соответствии с договором Австралия впервые получит возможность строительства атомных подлодок. Для этого страна разорвала «сделку века» с Францией, которая и так находилась на грани срыва.

США будут поставлять в Австралию высокообогащённый уран для подлодок, поскольку та согласилась не производить ядерное топливо. Это означает, что Австралия станет седьмой страной, имеющей на вооружении атомные подлодки, или восьмой, если её опередит Бразилия.

Китай негативно отреагировал на новый военный союз. В частности, представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил: «США, Великобритания и Австралия участвуют в сотрудничестве в создании атомных подводных лодок, что серьёзно подрывает региональный мир и стабильность, обостряет гонку вооружений и наносит ущерб международным усилиям по нераспространению». Посольство Китая в Вашингтоне обвинило три страны в «менталитете времён Холодной войны и идеологических предрассудках». Франция тоже осталась недовольна новым пактом — так, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» разрыв контракта на совместное с Австралией строительство субмарин.

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