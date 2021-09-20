Ростовские пограничники получили на вооружение новый корабль

Головной спущенный на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер (патрульный катер) проекта под шифром "Ламантин" в речном исполнении (заводской номер 01409). Рыбинск, 28.05.2020.

Экипаж корабля из 12 человек сможет находиться в автономном плавании до 20 суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Дивизион пограничных катеров пограничного управления ФСБ России пополнился новым кораблем, который будет нести службу в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления.

"Состоялся торжественный подъем флага на новом пограничном корабле, поступившем на вооружение в дивизион пограничных катеров Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. <…> Это новый головной проект пограничных кораблей, предназначенных для решения задач, стоящих перед подразделениями береговой охраны ФСБ России, как на морских участках границы, так и в речных акваториях на малой глубине, что позволит его эффективно применять в Таганрогском заливе Азовского моря", - говорится в сообщении.

Экипаж корабля из 12 человек сможет решать задачи в море в автономном плавании до 20 суток, отметили в пресс-службе. Корабль бронирован, оборудован современными техническими средствами мониторинга морского пространства, новейшими приборами навигации, видеофиксации и наведения, позволяющими обнаружить, опознать и при необходимости поразить цель, находящуюся на значительном расстоянии.

Кроме того, осадка и дополнительное оборудование корабля позволяет ему осуществлять десантирование на необорудованный берег, передвигаться на глубинах до 1 м, участвовать в противопожарных и иных спасательных мероприятиях.

По данным пресс-службы, с начала года в акватории Таганрогского залива Азовского моря на участке границы в Ростовской области пограничники задержали около 200 нарушителей, у браконьеров изъято порядка 2 тыс. незаконных орудий лова общей протяженностью около 80 км, а также незаконно добытая рыба на сумму свыше 77 млн рублей.