ВМС Малайзии приняли третий патрульный корабль LMS

ЦАМТО, 17 сентября. Компания Boustead Naval Shipyard (BNS) 14 сентября объявила о передаче командованию ВМС Малайзии нового патрульного корабля прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) класса "Керис".

Церемония прошла на предприятии партнера BNS, которым является китайская компания Wuchang Shipyard в г.Цидун (пр.Цзянсу, Китай), недалеко от Шанхая. Пока официально не получивший наименование LMS-3 (вероятно, получит наименование "Бадик") является третьим из четырех заказанных в 2017 году кораблей LMS. После принятия на вооружение он войдет в боевой состав 11-й эскадры ВМС Малайзии и будет размещен на военно-морской базе Сепанггар в Кота-Кинабалу (штат Сабах).

Приемка произведена после завершения постройки и сертификации корабля, проведения испытаний и оценки соответствия всех систем требованиям контракта. Документы о приемке корабля от имени правительства Малайзии подписал атташе по вопросам обороны в посольстве Малайзии в Пекине адмирал Захид Абд Азиз.

Как сообщал ЦАМТО, 23 марта 2017 года Министерство обороны Малайзии заключило с компанией Boustead Naval Shipyard контракт на поставку ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. Компания BNS выступала основным подрядчиком проекта и должна была обеспечить поставку кораблей совместно с китайской корпорацией CSOC. Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малаз. ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены Wuchang Shipbuilding в Китае, еще два – на верфи BNS в Лумуте (Малайзия).

Однако в марте 2019 года было объявлено о пересмотре условий контракта. По решению правительства Малайзии все четыре корабля должны быть построены в Китае, а стоимость поставки снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов (205 млн. долл.).

Церемония передачи первого корабля (111) "Керис" ВМС Малайзии состоялась 31 декабря 2019 года. 17 января 2020 года корабль прибыл на базу Сепанггар в Кота-Кинабалу (штат Сабах). Строительство второго корабля, "Сунданг", началось в октябре 2018 года. На базу Сепанггар он прибыл 24 января 2021 года и вошел в боевой состав флота в марте 2021 года.

Строительство третьего корабля LMS (б.н. 113) началось 18 сентября 2019 года, церемония спуска на воду состоялась на предприятии в Ухане (Китай) 28 октября 2020 года. Спуск на воду четвертого корабля (б.н. 114, вероятно будет назван "Ренконг") состоялся в декабре 2020 года. Планируется, что он будет передан ВМС Малайзии в ноябре 2021 года.

Длина корабля LMS составляет 68,8 м, ширина – около 9 м, осадка – 2,8 м, полное водоизмещение – около 710 т. Корабль оснащен ГЭУ на базе двух дизельных двигателей MTU серии 4000. Максимальная скорость – 22 узла, дальность плавания – 2000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 15 суток, экипаж – 45 человек (включая 8 офицеров). В качестве основного вооружения используется дистанционно управляемый модуль вооружения башенного типа с 30-мм пушкой CS/AN3. LMS также оборудован двумя креплениями для 12,7-мм пулеметов. Корабль может нести один специализированный контейнерный модуль и две надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Сенсоры и основное вооружение интегрированы с системой боевого управления, разработанной и изготовленной НИИ автоматики провинции Цзянсу (Jiangsu Automated Research Institute – JARI).