На ПСЗ "Янтарь" замминистра обороны РФ обсудил вопросы выполнения гособоронзаказа

Выведенная из цеха секция корпуса головного большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303), строящегося для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде по проекту АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург), июль 2021 года.

ЦАМТО, 17 сентября. Завод "Янтарь" с рабочим визитом посетили заместитель министра обороны Алексей Криворучко, заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев и заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов.

Делегация осмотрела производственные мощности предприятия, ознакомилась с ходом строительства сдаточных заказов и реконструкции достроечной набережной.

Генеральный директор "Янтаря" Илья Самарин доложил гостям о текущих показателях выполнения заводом государственного оборонного заказа и заказов по линии Минпромторга. По его словам, "мы продолжаем работу по строительству и сдаче ряда кораблей военного и гражданского назначения, в том числе в рамках международного сотрудничества. В рамках кластерной кооперации предприятий судостроительной отрасли региона участвуем в строительстве электропарома и планируем строительство катеров катамаранного типа проекта "Добрыня".

После осмотра заказов Алексей Криворучко провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. Он подчеркнул, что завод "Янтарь" в состоянии справиться с любой задачей. На совещании было отмечено, что корабелы готовы ускорить строительство двух больших десантных кораблей проекта 11711, невзирая на создавшиеся технические сложности.

В рамках рабочего визита состоялась встреча с губернатором Калининградской области. В ходе встречи Антон Алиханов подчеркнул особую важность оптимальной загрузки ПСЗ "Янтарь", в том числе как социально-значимого фактора в развитии региона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".