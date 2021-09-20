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ЦАМТО

Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

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Испытательный пуск новой ракеты ПРО
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган, 26 апреля 2021 года.
Источник изображения: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 17 сентября. На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО.

Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук по итогам испытания заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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Страны
Казахстан
Россия
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