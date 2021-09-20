Международный противоминный центр ВС РФ готовит иностранных военнослужащих

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра провели работу по разминированию сирийского Алеппо с применением робототехнических комплексов «Уран-6». Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 17 сентября. В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино, проходят обучение иностранные военнослужащие.

Обучение проходит по программам гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.

В центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования с учетом опыта выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республики и подготовки сирийских военнослужащих.

Обучение иностранных специалистов проводят преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.

Все практические занятия проводятся в специально оборудованных классах и на площадках учебно-тренировочного комплекса.

Всего в Международном противоминном центре по программам переподготовки прошли обучение более 200 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.