Войти
РИА Новости

"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России

1393
2
0
Американские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Американские сухопутные войска проведут очередной этап учений в рамках перспективного проекта "Конвергенция" — Пентагон планирует связать в единую сеть пилотируемую и беспилотную авиацию, разведывательные средства, наземные подразделения и боевые корабли. Обмениваться информацией тысячи участников операции смогут за считанные секунды. В результате в США рассчитывают добиться превосходства над армиями России и Китая. Об особенностях программы — в материале РИА Новости.

Ставка на интеллект

Главная цель "Конвергенции" — массовое применение в бою максимально автономных комплексов, которые самостоятельно обнаружат цели и решат, когда их уничтожить. Впервые эту концепцию испытали год назад на полигоне Юма в Аризоне. Тогда опробовали более трех десятков перспективных технологий.

Например, воздушный дрон сам засек и распознал на поле боя танк Т-72. Однако расстояние до мишени оказалось слишком велико для удара с БПЛА, поэтому аппарат загрузил и передал координаты через тактическую сеть на командный пункт. Оператор одобрил выводы машины, и цель уничтожили артиллерией.

В 2020-м в испытаниях участвовали в основном ученые, инженеры и программисты, сейчас за дело возьмутся военнослужащие. С 12 октября по 10 ноября в учениях задействуют около семи тысяч человек, включая 900 специалистов, отвечающих за сбор и анализ информации. Еще одно важная особенность — расширенный состав группировки: к сухопутным подразделениям присоединятся летчики, моряки и морпехи.

К тому же если в прошлом году проверяли лишь надежность и работоспособность компонентов системы, то этой осенью технику проверят в условиях, приближенных к боевым. По легенде учений американцам противостоит близкий по силе противник — к таким сегодня можно отнести только российскую и китайские армии.

Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk

Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos

Семь сценариев

Пентагон отработает несколько сценариев. Сначала предполагается применение разведывательных БПЛА, спутников на низкой орбите, радиотехнической разведки и спецназа — словом, всего, что даст командованию актуальную информацию о месте предстоящей операции. Второй этап посвящен отражению ракетного удара противника глубокоэшелонированной системой ПВО.

Затем объединенные силы контратакуют вражеские позиции высокоточным оружием, беспилотной и пилотируемой авиацией, корабельными комплексами, а также точечными ударами спецподразделений. После этого этапа военные отработают снабжение войск с использованием робототехнических средств. В частности, самолеты будут дозаправляться в воздухе от дронов MQ-25.

Далее проведут повторную разведку поля боя и позиций условного противника — на этот раз с помощью полностью автономных беспилотных платформ, которые обнаружат и идентифицируют учебные цели. Подключатся десантники с системой дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Это специальные очки, на стеклах которых в реальном времени отображается актуальная информация. Наконец ударные беспилотники уничтожат наземную цель без участия человека.

Полный список технических новинок засекречен. Известно, что в полевых условиях впервые опробуют прототип перспективного комплекса ПВО малой дальности, стреляющего пучком направленной энергии. Кроме того, задействуют истребители F-35 и бомбардировщики B-1, корабли с ракетами-перехватчиками SM-6, а также колесную и гусеничную технику с дистанционным управлением.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer

Источник изображения: CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /

Взломать оборону

"Сухопутные войска научились получать гораздо больше информации о боевой обстановке, — рассказал журналистам бригадный генерал Джон Рафферти. — Что еще важнее, удалось значительно увеличить скорость обмена информацией между участниками боевой операции. Сейчас мы работаем над объединенной вседоменной системой командования и контроля, которая свяжет разведывательные средства с ударными комплексами, а также обеспечит надежную связь между военнослужащими на всех уровнях".

По его словам, на учениях войска будут искать наиболее эффективные способы прорыва "зон запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD). Так в Пентагоне называют территорию противника, надежно прикрытую мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы. В НАТО считают, что авиация и флот в случае столкновения понесут здесь крайне высокие потери.

Прорывать оборону предстоит недавно созданным многодоменным оперативным группам (Multi-DomainTask Force, MDTF). Их состав и численность зависят от масштабов боевой операции и особенностей театра военных действий. Основная ударная сила — системы залпового огня, высокоточные ракеты и в перспективе — гиперзвуковое оружие. MDTF — наиболее технически оснащенные подразделения армии США, поэтому именно они испытают новинки американской оборонки. Также в предстоящих маневрах задействуют 82-ю воздушно-десантную дивизию.

Примечательно, что к A2/AD США относят значительную часть береговой линии Китая и Калининградскую область России. По мнению западных военных экспертов, размещенные под Калининградом оперативно-тактические комплексы "Искандер" в связке с зенитно-ракетными системами С-400 и противокорабельными береговыми комплексами "Бастион" надежно защитят анклав от любого нападения.

Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино

Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9П78-1 СПУ
F-35
Global Hawk
MQ-25 Stingray
SM-6
Бастион
В-1В Lancer
Искандер
С-400 Триумф
Т-72
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Робот
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
29.06.2015
Осколки щита Родины: какое оружие производят бывшие республики СССР
06.11.2013
Ракетный блицкриг пока откладывается
2 комментария
№1
20.09.2021 01:36
Цитата
Пентагон отработает несколько сценариев. Сначала предполагается применение разведывательных БПЛА, спутников на низкой орбите, радиотехнической разведки и спецназа — словом, всего, что даст командованию актуальную информацию о месте предстоящей операции. Второй этап посвящен отражению ракетного удара противника глубокоэшелонированной системой ПВО.

Затем объединенные силы контратакуют вражеские позиции высокоточным оружием, беспилотной и пилотируемой авиацией, корабельными комплексами, а также точечными ударами спецподразделений. После этого этапа военные отработают снабжение войск с использованием робототехнических средств. В частности, самолеты будут дозаправляться в воздухе от дронов MQ-25.

Далее проведут повторную разведку поля боя и позиций условного противника — на этот раз с помощью полностью автономных беспилотных платформ, которые обнаружат и идентифицируют учебные цели. Подключатся десантники с системой дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Это специальные очки, на стеклах которых в реальном времени отображается актуальная информация. Наконец ударные беспилотники уничтожат наземную цель без участия человека.

Нда.
Я не знаю, что там на самом деле планирует DoD, но, как гражданин США, надеюсь - ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ - что не описанный в цитате выше полоумный бред.
Объясняю, почему бред (хотя вменяемым людям это и и без объяснений понятно). Итак.

1-ый этап -  "предполагается применение разведывательных БПЛА, спутников на низкой орбите, радиотехнической разведки и спецназа — словом, всего, что даст командованию актуальную информацию о месте предстоящей операции."

Глубина операции? Какой  серьезный противнки позволит собирать "актуальную информацию о месте предствоящей операции с помощью БПЛА, радитехнической разведки и спецназа"?
Далее. Надо быть полным идиотом, чтобы против сильного противника - не Ирака, не Ливии, не Югославии - сообщить противнику о том, ГДЕ в ближайшее время гостовится удар.
Далее. Разведка - это не более, чем разведка. Во-первых, данные разведки ОЧЕНЬ БЫСТРО устаревают. Во-вторых, они нуждаются в многократной проверке. В-третьих (на самом деле - во-первых) - разведанные цели нужно еще уничтожить.

2-ой этап - "отражение ракетного удара противника". :)

Итак, 1-ый этап нужен для того, чтобы противник, поняв, что его собираются атаковать,  нанес мощный ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР по изготовившимся у атаке силам ВС США. :) Гениальная идея!!!! Кстати, чем ВС США, задействовав на 1-ом этапе ТОЛЬКО "разведывательные БПЛА, спутники-шпионв и спецназ", собираются отражать этот превентивный удар? Откуда там у США возьмется "глубокоэшелонированная система ПВО"?

Но, допустим, противник приглашен на нанесение превернтивного удара, и этот удар даже в значительной степени отражен. Что имеем (я о ВС США): а) противник приведен в плную боевую готовность; б) ВС США понесли потери и в некоторой (возможно, ОЧЕНЬ значительной) степени дезорганизованы, и в) разведывательная информация, полученная на 1-ом этапе, превратилась в мусор. Короче, в результате проведения первых 2-х "этапов операции" ситуация для ВС США СТАЛА ГОРАЗДО ХУЖЕ, чем была до начала их проведения. :)

3-ий этап - КОНТРАТАКА (а не атака!) захватившего инициативу противника - и чем? Смешно сказать - "высокоточным оружием, беспилотной и пилотируемой авиацией, корабельными комплексами, а также точечными ударами спецподразделений". :)

3.а. Высокоточное оружие - это оружие для удара по ЗАРАНЕЕ РАЗВЕДАННЫМ и СТАТИЧЕСКИМ (в крайнем случае - малоподвиждным) целям. У нас же по плану "КОНТРАТАКА" - т.е. вкйствия в вынужденной ситуации, при полной инициативе у мобильного атакующего противника, после нанесенного им превентивного удара.
3.б. Авиация (хоть пилотируемая, хоть беспилотная. Авиация - это самолеты, аэродромы, радары, центры уцправления, обеспечение вооружением и ГСМ. А тут - превентивный удар противника, его подготовленная атака, у нас (США) - НИЧЕГО НЕТ (см. описание 1-го этапа операции).  Контратака - это САМЫЙ рискованный и "непредсказуемый" вид боевых действий. Кроме того, это "высший пилотаж" предвидения, анализа ситуации, наличия ДОСТОВЕРНЫХ разведданных, управляемости своих войск - в общем, "вершина военного искусства".
3.в. Точечные удары спецподразделений. Спецподразделения, во- вторых - далеко не самая сильная часть ВС США, а во-первых - это НЕ СРЕДСТВО проведения контратак. Спецподразделения - это диверсии, удар по неожидавшему этого противнику - на базах, в полевых лагерях, а то и в казармах. Это удары по аэропортам, складам, центрам управления, а не по атакующим войскам противника.

Вывод. Суть "плана" - ПОДСТАНОВКА СЕБЯ - на ровном месте - сначала под ракетно-артиллерийский превентивный удар, а затем - надежда на контратаку против полностью готового к бою - причем наступательному - противника. :)

План, который может появиться только в желтом доме.
0
Сообщить
№2
20.09.2021 10:23
Крупномасштабная конвенциальная война, между РФ и НАТО - невозможна. В РФ прекрасно осведомлены, что не потянем длительных БД такого рода, а потому не будем затягивать с ядерным ударом. В свою очередь, на Западе знают, что мы знаем и будут действовать соответствующе.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)