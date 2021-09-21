К вопросу о возрождении морских десантов.

Как отмечалось в первой части материала, Корпус морской пехоты США активно разрабатывает концепцию экспедиционных операций с передовых баз (Expeditionary Advanced Base Operations, EABO), направленную на достижение превосходства над «почти равным противником». Вероятным мостом проведения будущих морских десантов считается Тихоокеанское побережье и островные территории Китая, противник – силы НОАК.

Литоральные полки морской пехоты

Для реализации концепции EABO (и максимизировать ее общие амфибийные возможности) КМП США проводит реорганизацию с целью повышения мобильности. Ликвидируются все бронетанковые батальоны и батареи тяжелой артиллерии. Создаются три новых формирования, обозначенные как литоральные (прибрежные) полки морской пехоты (Marine Littoral Regiments, MLR). Эти подразделения предполагается специально подготовить и оснастить для проведения мобильных наступательных операций на побережье и на архипелагах островов.

Окончательная структура подразделения нового типа все еще находится в стадии разработки. Первоначальное планирование указывает на численность около 1800–2200 морских пехотинцев, дополненных небольшим количеством военнослужащих ВМС США, выполняющих функции специалистов и поддержки. Основными подчиненными подразделениями MLR станут литоральная боевая группа (Littoral Combat Team), литоральный дивизион ПВО (Anti-Air Battalion) и литоральный логистический батальон (Littoral Logistics Battalion).

Выполнение боевых задач планируется проводить небольшими подразделениями

Основу боевой группы составит пехотный батальон, усиленный более мелкими элементами поддержки и противокорабельной батареей большой дальности. Выполнение боевых задач планируется проводить небольшими компонентными подразделениями, действующими рассредоточено. В зависимости от масштаба миссии и оперативной обстановки развернутые силы могут действовать в составе уменьшенных или усиленных взводов, или формированиями численностью до роты. Точный состав оперативного подразделения будет зависеть от миссии.

В целом, предполагается, что подразделениями уровня взвода будут выполняться задачи, ранее возлагавшиеся на роту. В итоге ответственность отдельных солдат, а тем более командного состава подразделений значительно возрастет.

Хотя MLR будет значительно меньше, чем текущий стандартный пехотный полк КМП (3400 чел.), но он будет включать в себя некоторые элементы, не интегрированные в существующие подразделения, в частности, ПВО низкого уровня, которая становится все более важной для борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами противника. Ожидается, что первый постоянный MLR появится в 2022 финансовом году и будет базироваться на Гавайях. Планируются два дополнительных полка, которые, вероятно, будут дислоцированы в Японии и на Гуаме. (дополнительно о реформировании КМП США читайте тут)

Тестирование и эксперименты

В настоящее время КМП США сосредоточен на доработке доктрины EABO. В 2019 году увидело свет «Предварительное руководство для экспедиционных операций с передовых баз» (Tentative Manual for Expeditionary Advanced Base Operations). Как сообщается, документ намечено пересмотреть и уточнить с учетом уроков, извлеченных в ходе полевых экспериментов, которые будут проводиться в течение следующих двух лет. Официально выход очередная версия руководства запланирован на 2023 год.

Основное первичное испытание типичного сценария EABO состоялось в октябре 2020 года в ходе учений «Благородная ярость» (Noble Fury). Во время этого мероприятия подразделение из 100 человек 2-го полка морской пехоты захватило аэродром на японском острове Иэ-Шима. Для имитации противокорабельной деятельности использовалась установка реактивной системы залпового огня HIMARS. После залпа она была немедленно загружена на борт военно-транспортного самолета C-130 и вылетела до того, как огневая позиция могла быть обстреляна. Пехотное подразделение оставалось на острове для дальнейшей поддержки операций 7-го флота, уклоняясь от частей противника, пока не было эвакуировано вертолетом CH-53E.

На учении «Благородная ярость»

Месяцем ранее базирующийся на Гавайях 3-й полк морской пехоты – подчиненное подразделение 3-го экспедиционного отряда морской пехоты (Marine Expeditionary Unit, MEU, место базирования о. Окинава, Япония) – был назначен в качестве формального испытательного формирования для тестирования организационной структуры MLR и тактики действий. Официально часть сменит флаг на 3-й MLR в текущем, 2021 году. Эксперимент планируется проводить до 2023 года. Считается, что этого периода хватит, чтобы детально установить, какие организационные и тактические аспекты будут или не будут работать в оперативном отношении.

Полк участвовал в совместных учениях «Спартанская ярость» (Spartan Fury) и «Отверженный» (Castaway), проведенных на Гавайях и Окинаве в марте 2021 года. План мероприятий распределил элементы морской воздушно-наземной боевой группы (Marine Air-Ground Task Force, MAGTF) ​​в общей сложности на пяти островах для моделирования предполагаемого сценария действий в войне с Китаем.

РСЗО HIMARS

Были тщательно изучены командование и управление, материально-техническое обеспечение и тактика действий рассредоточенного формирования. Сообщается, что в целом предложенные схемы и тактика EABO/MLR оказались успешными. Следующим шагом в процессе тестирования концепции EABO должны были стать двусторонние учения Talisman Sabre 21, запланированные на лето в Австралии. Это первые из нескольких учений, которые будут проведены вместе с союзниками по всему Индо-Тихоокеанскому региону в течение следующих 12 месяцев.

«Что мы хотим сделать, так это открыть путь для привлечения наших союзников и партнеров, потому что они очень воодушевлены этими концепциями, и я думаю, что они также понимают необходимость действовать таким образом в нынешних условиях», - сообщил полковник Майкл РОУЧ (Michael ROACH), командир 3-го полка морской пехоты, в интервью USNI News в апреле 2021 года. Будущие учения намечалось проводиться в более широком масштабе, охватывая большие расстояния и большее количество островов.

Реформа боевой подготовки

В то время как концепция EABO все еще дорабатывается, подготовка личного состава КМП США уже корректируется, чтобы отразить новый акцент на десантных операциях. Старт пилотной программа состоялся в январе 2021 года в Школе морской пехоты - Запад (Кэмп-Пендлтон, Калифорния), а затем в апреле 2021 года в Школе морской пехоты - Восток (Форт Гейгер, Северная Каролина). Новый (экспериментальный) 14-недельный курс подготовки стал длиннее на пять недель. Он добавляет элементы учебной программы, предназначенные для оптимизации морских пехотинцев с учетом нового акцента на прибрежной войне и для подготовки их к столкновению с «почти равным противником».

Школе морской пехоты – Запад

Дополнения включают:

усиленную подготовку по «уверенным действиям в воде» для обеспечения выхода экипированного личного состава на берег, если в бою он высадился с судна, которое не может вплотную подойти к берегу;

методы снижения электромагнитной сигнатуры для уменьшения вероятности обнаружения противником местоположения подразделения;

обучение более широкому спектру систем вооружения, что отражает потребность в меньших подразделениях, пригодных для выполнения более широкого круга задач.

Морские пехотинцы также готовятся действовать автономно и без поддержки в течение продолжительных периодов времени, если это необходимо («операции, основанные на задачах», требующие от руководителей нижнего звена выполнять приказы миссии без руководства высшего эшелона). В новом сценарии пехотной школы ученики отправляются на передовую экспедиционную базу, где они должны самостоятельно выполнять репрезентативные миссии – и выжить – в течение пяти суток.

Технология для EABO

КМП США приобретает новые технологии, подходящие для будущих сценариев ведения войны. Основное внимание уделяется вариантам высокоточного удара с большой дальности, разведывательным беспилотным летательным аппаратам на уровне взвода и отделения, а также новым мобильным платформам.

Для реализации стратегии противодействия выходу в море, которая составляет одну из основных задач EABO (подробнее, часть I), КМП планирует приобрести противокорабельные ракеты, устанавливаемые на автомобильных платформах. Самая многообещающая концепция на сегодняшний день состоит из реконфигурированного и опционального беспилотного бронированного автомобиля (Joint Light Tactical Vehicle, JLTV), на котором установлена ​​ракета NAVAL STRIKE MISSILE от Kongsberg, морское и малозаметное высокоточное оружие с дальностью действия почти 100 морских миль. На машине можно будет установить различные ракетные системы, что повысит гибкость тактических подразделений.

Ракета NAVAL STRIKE MISSILE на автомобильной платформе

Одна из основных проблем связана с транспортом на театре военных действий. Мобильность и скорость являются краеугольными камнями всей концепции EABO. В планы на будущее входит закупка легких десантных кораблей (Light Amphibious Warships, LAW) для перевозки войск и беспилотных надводных кораблей дальнего действия для пополнения запасов, разведки и, возможно, в качестве оружейных платформ. Однако ожидается, что ни одна из категорий судов не будет эксплуатироваться в достаточном количестве в ближайшие годы. Промежуточные решения включают высокоскоростные паромы, такие как катамараны Expeditionary Fast Transport USN, а также аренду коммерческих высокоскоростных судов с мелкой осадкой.

Продолжение следует…

По материалам журнала Maritime Security&Defence