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РИА Новости

ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

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Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО, сообщили журналистам в Минобороны.

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как заявил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Как сообщали ранее в Минобороны, 2017-2021 годах с полигона Сары-Шаган состоялись десять испытательных пусков новой противоракеты.

После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о противоракете 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
А-135
ПРС-1М
Компании
Минoбороны РФ
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