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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ подтверждает планы вернуть войска, корабли, авиацию на базы после учений "Запад-2021" до середины октября

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Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021»
Погрузка БМД-4М на транспортные самолеты на аэродроме Дягилево в ходе учений «Запад-2021».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Корабли Балтийского флота, силы Сухопутных и Воздушно-десантных войск, авиация возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в стратегических маневрах "Запад-2021", сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября сего года", - говорится в сообщении.

По словам военных, в частности, части Кантемировкой дивизии, которые участвовали в маневрах на территории Белоруссии, приступили к погрузке на железнодорожные платформы для отправки в Россию.

По железной дороге также будут перебазированы в Россию после учений на территории Белоруссии силы Западного военного округа и Воздушно-десантных войск. "Накануне со станции погрузки "Брест-Южный" убыл первый эшелон с вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Боевая и военно-транспортная авиация, которая была задействованы на учениях "Запад-2021" на территории России, совершает перелёт в пункты постоянной дислокации с оперативных аэродромов Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Саратовской областей, сказали в Минобороны РФ.

В учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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