NI: российская огнеметная система "Тосочка" способна обрушить на противника "шквал огня"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новейшая российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" способна уничтожать американские танки. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет журналист Себастьен Роблин.

Автор публикации подчеркивает, что в настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки.

Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной "Катюшей", использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины.

Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. "Броня у "Тосочки" слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня", - добавляет автор материала.

Тяжелая огнеметная система (ТОС) — одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

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