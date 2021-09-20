Новейшая российская противоракета успешно поразила цель на испытаниях

Воздушно-космические силы выполнили пуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — отметили в военном ведомстве.

Как уточнил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты, боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.

Предыдущие испытания новой противоракеты системы ПРО проводились в апреле.

21 июля сообщалось, что зенитные ракетные системы нового поколения С-500 «Прометей» поступят на вооружение армии. Модернизированная, благодаря им, система ПРО Москвы удвоит показатели надежности обороны.