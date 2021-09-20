ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Министерство обороны России сообщило об успешном пуске новой противоракеты системы противоракетной обороны.

По данным военного ведомства, запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - подчеркнул командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук.

Скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек.

Как известно, на протяжении последних лет было проведено несколько успешных противоракетных пусков. Как говорят специалисты, летно-конструкторские испытания считаются завершенными после 10 успешных пусков, после чего ракета может быть принята на вооружение.

Предыдущие испытания новой противоракеты проводились в апреле. Комментируя одно из этих тестирований, член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко отметил, что новая противоракета значительно повысит потенциал системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района.