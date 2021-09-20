Закупку Checkmate могут включить в следующую госпрограмму вооружения

В госпрограмму вооружений на 2024–2033 годы могут внести закупку истребителя Checkmate для ВКС России, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения», — сказал он журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме 16 сентября.

Борисов добавил, что Минобороны настораживает с точки зрения надежности наличие только одного двигателя в Checkmate. При этом вице-премьер напомнил, что однодвигательные военные самолеты активно используются за рубежом.

По словам Борисова, наличие нового истребителя на вооружении cобственной армии будет способствовать экспортному потенциалу летательного аппарата.

3 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. при этом он допустил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Воздушное судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету.

Тогда же глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового российского истребителя Checkmate составит $25–30 млн. При этом вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что у России уже есть иностранный заказчик на новый истребитель.