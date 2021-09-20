В России создадут сверхдальнобойную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создаётся в России, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов.

"Мы решили пойти ещё дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулемётов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра", - сказал он.

Байметов отметил, что выход данной винтовки на испытания запланирован на начало 2022 года. По его словам, это оружие создаётся прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь идёт о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.

"Тут всё-таки речь идёт о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", - пояснил Байметов.

Для сравнения собеседник привёл в пример самую популярную разработку ORSIS - высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.

Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.

Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Её различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.