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ТАСС

В РФ разработали аванпроект воздухонезависимой энергоустановки для беспилотника "Сарма"

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Подводный беспилотник "САРМА"
Подводный беспилотник "САРМА".
Источник изображения: gazeta.ru

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Уже имеются условия для создания первой в РФ воздухонезависимой энергетической установки, работающей на кислороде и водороде, для автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма". Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

"Планируется к созданию воздухонезависимая энергетическая установка, работающая на водороде и кислороде. Это новое технологическое направление, которое позволяет работать под водой длительное время без всплытия на поверхность. Выполнен аванпроект и имеются необходимые условия для ее создания. На сегодняшний день водородную воздухонезависимую энергоустановку, которая могла бы работать длительное время под водой, пока не удалось создать никому. Мы надеемся на положительный результат", - сказал он.

По словам Литвиненко, первый аппарат будет оснащен аккумуляторными батареями, перспективная энергоустановка будет предназначена для последующих модификаций "Сармы".

В настоящее время по заказу ФПИ над проектированием и созданием воздухонезависимой энергетической установки трудится большая кооперация соисполнителей.

Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Сарма" разработки ЦКБ "Лазурит" по заказу ФПИ будет способен погружаться на глубину порядка 1 километра, автономно выполнять поставленные задачи в течение трех месяцев и преодолевать расстояния более 8 тыс. км. Функциональный демонстратор аппарата планируется изготовить в 2022-2023 годах.

АНПА "Сарма" будет аппаратом модульного типа, поэтому первоначальные задачи, которые он решает, могут быть расширены: обследование дна, рельефа дна, объектов, мониторинг длинных объектов - газопроводы, картография, геологоразведка, обслуживание и ремонт подводных коммуникаций нефтегазового сектора и т. д.

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