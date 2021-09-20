Вице-премьер Борисов: закупку Checkmate могут включить в госпрограмму вооружений

ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. В Госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести Закупка истребителя Checkmate для ВКС России, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

"В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения", - сказал он.

Борисов отметил, что наличие только одного двигателя в Checkmate вызывает настороженность у Минобороны с точки зрения требований надежности, однако напомнил, что однодвигательные истребители активно используются в других странах.

Он добавил, что наличие самолета на вооружении cобственной армии способствует экспортному потенциалу машины.

Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.

Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ).