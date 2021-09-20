Борисов: планы по созданию двухдвигательной версии модернизированного Ил-96 сохраняются

По словам вице-премьера, на Воронежском авиастроительном заводе ведется сборка самолетов Ил-96-300

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Планы по созданию модернизированной версии Ил-96 с двумя двигателями вместо четырех сохраняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Да, она (двухдвигательная версия самолета - прим. ТАСС) рассматривается при наличии в срок проведенных работ по двигателю ПД-35, - сказал Борисов. - Вы знаете, что в Перми ведутся разработки двигателя ПД-35 в рамках создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета. Наличие этого двигателя позволит дать новую жизнь самолету (Ил-96 - прим. ТАСС). Это одна из веточек, по которой мы, судя по всему, пойдем. Самолет с точки зрения общей конструкции очень удачный". Вице-премьер отметил, что сейчас самолет оснащается четырьмя двигателями ПС-90А. Замена двигателей потребует масштабной модернизации и перепроектирования крыла, добавил он.

По словам Борисова, сейчас на Воронежском авиастроительном заводе (ВАСО) ведется сборка самолетов Ил-96-300, на производстве строятся четыре самолета.

Ил-96-300 - широкофюзеляжный дальнемагистральные самолет, первый полет которого состоялся в 1988 году. Сейчас самолет эксплуатируется только специальным летным отрядом "Россия", коммерческие авиакомпании РФ его не используют. Также несколько Ил-96 используется кубанской национальной авиакомпанией Cubana.

В настоящий момент ПАО "Ил" создает Ил-96-400М - версию Ил-96-400 для гражданской авиации с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, а также новым модернизированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим эксплуатировать самолет без ограничений в любом регионе земного шара. Построить опытный образец планируется в 2021 году.

Как ранее сообщал глава Ростеха (в который входит Объединенная двигателестроительная корпорация) Сергей Чемезов, двигатель ПД-35 будет готов к 2025-2026 годам.