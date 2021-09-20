Войти
ТАСС

Минобороны может рассмотреть вопрос закупки истребителей Checkmate в рамках ГПВ

860
0
0
Источник изображения: rg.ru

Вице-премьер Юрий Борисов указал, что иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Минобороны может рассмотреть вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate в рамках будущей госпрограммы вооружения. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"В планах будущей ГПВ [Минобороны и Воздушно-космические силы] рассмотрят возможность его [истребителя] приобретения, - сказал вице-премьер. - Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт". По словам Борисова, Минобороны и ВКС исторически "осторожно относятся" в однодвигательным истребителям, предпочитая "для надежности двухдвигательные самолеты". Тем не менее в мировой военной авиации однодвигательные истребители достаточно широко распространены.

"Насколько я помню, начало летных испытаний - 2023 год, организация массового производства при наличии спроса, думаю, что 2025-2026 годы - вполне реалистичные сроки, - считает Борисов. - Иначе мы просто не войдем в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские [однодвигательные] модели. По своим потенциальным характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу и у него уже есть потенциальные покупатели. Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - отметил он.

Борисов добавил, что самолет обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения.

О Checkmate

Истребитель Checkmate был впервые представлен в июле этого года на авиасалоне МАКС. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Спрос международного рынка военной авиатехники Checkmate оценивается в 300 машин. Кроме домашнего рынка, самолет, как ранее заявлял Борисов, в первую очередь будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
США
Швеция
Продукция
Checkmate
F-35
F-35A
Gripen NG
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
30.08.2021
Гендиректор Михеев: "Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
29.07.2021
Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке
26.07.2021
The National Interest (США): успех российскому экспортному истребителю-невидимке Checkmate еще не гарантирован
20.07.2017
МАКС-2017: Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров новых многоцелевых истребителей в 2013-2020 гг.
02.06.2009
Авиарынок: многоцелевые тактические истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)