Минобороны может рассмотреть вопрос закупки истребителей Checkmate в рамках ГПВ

Вице-премьер Юрий Борисов указал, что иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Минобороны может рассмотреть вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate в рамках будущей госпрограммы вооружения. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"В планах будущей ГПВ [Минобороны и Воздушно-космические силы] рассмотрят возможность его [истребителя] приобретения, - сказал вице-премьер. - Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт". По словам Борисова, Минобороны и ВКС исторически "осторожно относятся" в однодвигательным истребителям, предпочитая "для надежности двухдвигательные самолеты". Тем не менее в мировой военной авиации однодвигательные истребители достаточно широко распространены.

"Насколько я помню, начало летных испытаний - 2023 год, организация массового производства при наличии спроса, думаю, что 2025-2026 годы - вполне реалистичные сроки, - считает Борисов. - Иначе мы просто не войдем в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские [однодвигательные] модели. По своим потенциальным характеристикам этот самолет обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу и у него уже есть потенциальные покупатели. Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - отметил он.

Борисов добавил, что самолет обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения.

О Checkmate

Истребитель Checkmate был впервые представлен в июле этого года на авиасалоне МАКС. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Спрос международного рынка военной авиатехники Checkmate оценивается в 300 машин. Кроме домашнего рынка, самолет, как ранее заявлял Борисов, в первую очередь будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Машина будет оснащена высокоэффективной силовой установкой.