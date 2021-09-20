В Южном военном округе вновь сформирована 20-я мотострелковая дивизия

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Сформирована 20-я мотострелковая дивизия.

Танк Т-90А и боевая машина пехоты БМП-3 из состава 20-й мотсотрелковой дивизии на совместных российско-индийских учениях "Индра-2021", полигон Прудбой, Волгоградская область, август 2021 г.

По сообщению пресс-службы Южного военного округа :

Батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения. Руководит учением командир соединения гвардии полковник Алексей Горобец. В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учение началось с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Целью учения явилась подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радио-электронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника. Командирами батальонных тактических групп впервые применялись новые элементы боевого порядка и способы тактических действий. На общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области приданные мотострелковым подразделениям группы контрснайперской борьбы действовали вместе с гранатометными расчетами АГС-17 "Пламя" и экипажами самоходных артиллерийских установок 2С34 "Хоста".

При новом формирование 20-й мотострелковой дивизии скорее всего будет восстановлена штатная структура, существовавшая до 2009 года.

В городе Камышин (Волгоградская область) на территории базы бывшей 56-й десантнто-штурмовой бригады будет развернут 242-й гвардейский мотострелковый Залещицкий ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк. Полк получит на вооружение мотострелковых батальонов бронетранспортеры БТР-82А.

В городе Волгоград на территории базы и с использованием личного состава и матчасти бывшей 20-й мотострелковой бригады будут развернуты 255-й гвардейский мотострелковый Сталинградско-Корсуньский Краснознамённый полк имени генерал-полковника М. С. Шумилова , 944-й гвардейский самоходный артиллерийский Черновицко-Гнезненский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк , 358-й гвардейский зенитный ракетный Прикарпатско-Гнезненский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красного Знамени полк и 487-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион.

Отдельный танковый батальон бывшей 56-й десантнто-штурмовой бригады переведен под Волгоград и переименован в 428-й отдельный танковый Бобруйский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова батальон.

В 2012 г. было принято решение о восстановлении дивизионной структуры в Сухопутных войсках. В 2013-2020 гг. вновь сформированы 2-я, 3-я, 18-я, 19-я, 42-я, 127-я, 144-я, 150-я мотострелковые дивизии, 4-я и 90-я танковые дивизии.

Со стороны bmpd напомним, что 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия была сформирована в сентябре 1942 года в Калинине как 3-й механизированный корпус, войдя в состав 22-й армии Калининского фронта. С 23 августа 1943 года преобразован в 8-й гвардейский механизированный корпус и в дальнейшем входил в состав 1-й гвардейской танковой армии. В июле 1945 года корпус переформирован в 8-ю гвардейскую механизированную дивизию 1-й гвардейской танковой (затем механизированной) армии в составе Группы советских войск в Германии. В 1946 году дивизия была свернута в 8-й гвардейский отдельный кадровый механизированный полк, но в 1949 году восстановлена как 8-я гвардейская механизированная дивизия. В мае 1957 года переформирована в 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В 1993 году выведена из Германии в Волгоград, где до 1998 года входила в состав 8-го гвардейского армейского корпуса. В ходе реформ "Нового облика" с 1 декабря 2009 года дивизия была переформирована в 20-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду (Волгоград), которая с 2017 года входила в состав восстановленной 8-й гвардейской общевойсковой армии (управление в Новочеркасске). Ныне восстановленная 20-я мотострелковая дивизия, видимо, также входит в состав этой армии, вместе с ранее сформированной 150-й мотострелковой дивизии.