Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило по гособоронзаказу самолет Бе-200

1100
0
+2
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили в рамках государственного оборонного заказа многоцелевой самолет-амфибию Бе-200, свидетельствуют данные Минобороны РФ, опубликованные в ведомственной газете "Красная Звезда" в пятницу.

15 августа принадлежавший Минобороны РФ Бе-200 потерпел крушение в Турции, где участвовал в тушении пожаров. В результате той авиакатастрофы погибли находившиеся на борту пять российских военных и трое граждан Турции.

Бе-200 предназначен для пожаротушения и оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий. Бе-200 может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
25.09.2019
Турция может купить Су-57 на выгодных условиях, заявил спикер нацсобрания
18.07.2019
Юрий Борисов: у директорского корпуса не должно быть соблазна, что спишут все их долги
23.08.2017
Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:43
  • 28
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси
  • 19.09 23:53
  • 2
Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)