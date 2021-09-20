Минобороны РФ получило по гособоронзаказу самолет Бе-200

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили в рамках государственного оборонного заказа многоцелевой самолет-амфибию Бе-200, свидетельствуют данные Минобороны РФ, опубликованные в ведомственной газете "Красная Звезда" в пятницу.

15 августа принадлежавший Минобороны РФ Бе-200 потерпел крушение в Турции, где участвовал в тушении пожаров. В результате той авиакатастрофы погибли находившиеся на борту пять российских военных и трое граждан Турции.

Бе-200 предназначен для пожаротушения и оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий. Бе-200 может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.