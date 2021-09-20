Командир Чукотки: под Анадырем возродят военную авиабазу

Какие угрозы она призвана отражать и почему именно сейчас

Минобороны России приняло решение модернизировать военный сектор аэродрома совместного базирования Анадырь (Угольный). Стартовали проектно-изыскательские работы для первого этапа реконструкции. Там создадут современную инфраструктуру для постоянного базирования авиационной группы. Эксперты отмечают, что Чукотка — стратегический пункт для контроля Северного морского пути и защиты российских экономических интересов в регионе.

Отдаленные аэродромы

Реконструкция обеспечит круглогодичное комфортное базирование разных типов боевых самолетов и беспилотников на самом северо-восточном аэродроме страны, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Реализация проекта займет несколько лет.

С 1 декабря прошлого года на аэродроме Анадыря впервые с начала 1990-х началось постоянное дежурство звена истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. На Чукотке посменно работают самолеты и экипажи с Камчатки из состава 317-го смешанного авиаполка Тихоокеанского флота. Они уже несколько раз вылетали на сопровождение американских воздушных разведчиков, курсирующих у границ России.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Летом этого года в рамках летно-тактических учений дальней авиации два стратегических ракетоносца Ту-160 перелетели из Саратовской области в Анадырь, преодолев около 7 тыс. км. Для обеспечения учений на Угольный заранее перебросили самолеты-заправщики Ил-78, которые обеспечивали действия «стратегов».

На Чукотку уже отправили и беспилотники. Помимо легких «Орланов» здесь дежурили средние «Форпосты» морской авиации, способные удаляться на 250 км от пункта управления и патрулировать не только над сушей, но и над морем. В перспективе здесь возможно размещение моделей и с большей дальностью.

Как уже писали «Известия», серьезной модернизации подвергнется также авиабаза Елизово на Камчатке. Сейчас она остается единственной на крайнем северо-востоке России. Весной этого года там началось строительство бетонных укрытий для самолетов и обновление систем связи и навигации. В перспективе планируется разместить на полуострове, помимо флотских МиГ-31, еще и истребители Су-35С ВКС.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Без должного уровня военного присутствия в арктическом регионе могут произойти неприемлемые для России события, подчеркнул экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Без прочного военного присутствия наши доводы политического и юридического характера не будут подкреплены, — пояснил эксперт «Известиям». — Политическую линию всегда важно подтверждать силовым влиянием. Стран – претендентов на регион сейчас много. Это не только США, но и их союзники по НАТО. Я думаю, в числе претендентов и китайцы. Они не раз говорили о своем интересе к Арктике, хотя Китай и не северная страна. Понятно, что перспектива получения колоссальных экономических выгод путем добычи минеральных ресурсов рождает весьма жесткую конкуренцию. Впоследствии она будет лишь усложняться и носить всё более напряженный характер, в том числе и в военном плане.

Возвращение в Арктику

Северный морской путь и наш арктический шельф в последнее время стали стратегически сложными районами, потому что США ставят под сомнение и не признают российские права на них, добавил Сергей Орджоникидзе.

— Для того чтобы утвердить российское присутствие в арктическом регионе, необходимо иметь соответствующие вооруженные силы, в том числе военно-морской флот с десантными кораблями и стратегически сильную базу. В советское время такие там были, на Новой Земле даже не одна. Сейчас постепенно всё это возрождается, — рассказал бывший дипломат.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Министерство обороны развернуло комплексную реконструкцию северных аэродромов на материке и заполярных островах. Самый крупный проект — преобразование в круглогодичную базы Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Из-за крайне сурового климата на этом самом северном в мире аэродроме будут возведены отапливаемые ангары для хранения и обслуживания воздушной техники. Здесь можно будет разместить до эскадрильи бомбардировщиков Су-34 или перехватчиков МиГ-31, самолеты-заправщики Ил-78.

Серьезная реконструкция ведется на Новой Земле. Там модернизируют авиабазу Рогачево. С прошлого года на ней также возобновилось присутствие истребительной авиации. На принципе ротации там дежурят истребители-перехватчики МиГ-31БМ и палубные Су-33, прилетающие с Большой земли.

В поселке Тикси строится городок для размещения новой дивизии противовоздушной обороны, вооруженной зенитными ракетными системами С-300. Первый ее полк уже заступил там на боевое дежурство.

База «стратегов»

После Второй мировой войны на Чукотке планировали развернуть сильную сухопутную военную группировку, но от этих планов быстро отказались. Гораздо важнее полуостров оказался для ВВС страны.

Аэродром Анадырь создали в 1950 году для совместного базирования и приема как военных, так и гражданских самолетов. Для бомбардировщиков и истребителей, частей обеспечения и личного состава там постепенно была построена вся необходимая инфраструктура — от складов боеприпасов до жилых домов. С самого начала он активно использовался не только самолетами войск ПВО страны, но и дальней авиацией.

До середины 1980-х годов аэродром был оперативным для стратегических бомбардировщиков Ту-95. Они могли там заправляться, ремонтироваться или пополнять боекомплект. Для атомных боеприпасов неподалеку в скальном массиве создали особое, хорошо защищенное хранилище. Тогда же на Чукотке развернули 99-ю мотострелковую дивизию, пусть и в сокращенном составе. Она прикрывала авиабазу и склады.

Здесь же базировались истребители-перехватчики Як-28 и Су-15. Однако в начале 1990-х годов военный сектор аэродрома Анадырь опустел и долгое время не был востребован. Боевые самолеты уже не находились там на постоянной основе, а прилетали несколько раз в год. Инфраструктура для них постепенно пришла в запустение. Аэродром использовался в основном для гражданских рейсов и связи с Большой землей.

Возвращение военной авиации и вертолетов началось последние несколько лет. Учения с приземлением на аэродром бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160 дальней авиации возобновились с 2017 года. Для базирования звена МиГ-31БМ в прошлом году там отремонтировали несколько зданий. Сейчас взлетная полоса длиной в 3,5 км способна принимать любые типы военных самолетов.

Антон Лавров