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РИА Новости

Глава Пентагона Остин: США договорились с Австралией о расширении военного присутствия на материке

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Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Kevin Valentine

МОСКВА, 16 сентября/ Радио Sputnik. США договорились с Австралией о расширении военного присутствия в этой стране, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", – цитирует Остина РИА Новости.

Со своей стороны министр обороны Австралии Питер Даттон уточнил, что речь идет о размещении всех типов американских самолетов в Австралии.

Чиновник подчеркнул, что иностранные военные будут находиться в стране на ротационной основе.

Накануне стало известно, США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонительного альянса (AUKUS).

Британский премьер Борис Джонсон, говоря о целях нового объединения, подчеркнул, что страны не намерены противостоять другим государствам и выступают "в защиту демократии, прав человека и свободы судоходства во всем мире".

Политик также отметил, что появление альянса стало следствием высокого уровня взаимного доверия между тремя странами.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Китай отреагировал на создание AUKUS призывом к Западу избавиться от предрассудков "холодной войны".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
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