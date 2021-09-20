Иголка в стоге, фантомный «Лидер», герои «перфоманса»

Флот вооружается «пластмассовыми» кораблями

Военно-морской флот дозаказывает «пластмассовые корабли» проекта 12700 «Александрит», разработанные Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Это новое поколение минных тральщиков, имеющих самый большой корпус, выполненный из монолитного стеклопластика. Они не имеют аналогов по возможностям борьбы с минными постановками как в толще воды, так и на морском дне. На их борту не только самые современные тральные средства, но и телеуправляемые, автономные необитаемые подводные аппараты.

6 сентября корабль этой серии «Владимир Емельянов» под командованием капитан-лейтенанта Дениса Гайнутдинова завершил межфлотский переход и прибыл с Балтийского флота в пункт постоянного базирования Севастополь. «Новобранец» стал вторым кораблем подобного класса в составе Черноморского флота.

Главком ВМФ Николай Евменов во время церемонии закладки девятого корабля проекта «Афанасий Иванников» на Средне-Невском судостроительном заводе заявил, что «серия очень хорошая, надежная. Это самые передовые технологии в мире. Этот морской тральщик показал себя очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью. Причем мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет», – сообщил адмирал Николай Евменов.

На практике, видимо, ключевое понятие. Морские мины – одно из самых секретных и опасных вооружений современности. Их показывают на форуме «Армия» в рамках экспозиции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член Союза машиностроителей), но, кроме паспорта экспортного облика, о них практически ничего нельзя узнать. Возможности «зеленных торпедо-бомб» – одна из самых охраняемых тайн. И дело в том, что в отличие от торпед и крылатых ракет из корабельного арсенала мины могут годами находиться в боевом положении на позициях: на входах в акватории портов и бухт, военных баз и т.д.

«Мина может спать сутками, днями, месяцами, годами, может кратно «пропускать» корабли и суда, ее можно привести в действие дистанционно, – рассказал «НВО» представитель АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в КТРВ) Михаил Кеттуев. – Найти такую «закладку» на глубине очень сложно. Опустившись на дно, такой объект заиливается, превращаясь в природный камень или бревно. Собственно, корабли проекта 12700 «Александрит» решают сразу несколько задач. Из-за пластикового корпуса не попадутся на «кратность» срабатывания мины, так как по сравнению с металлическими кораблями и судами физическое поле корабля минимально, а линейка тралов и современных глубоководных аппаратов позволит им найти «иголку в стоге сена».

По словам Николая Евменова, в ближайшее время флот планирует получить не менее 10 кораблей класса «Александрит».

В рамках «Восточного экономического форума» глава объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью Интерфаксу сообщил, что в Минобороны направлены несколько вариантов облика перспективного атомного эсминца «Лидер». Как и крейсеры 1144 проекта типа «Петр Великий», это циклопический корабль-крепость. Предполагается, что эсминец будет иметь водоизмещение порядка 14 тыс. т.

Благодаря атомной энергетической установке он получит неограниченную дальность плавания. Автономность – 90 суток. Главная ударная мощь корабля – восемь универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на восемь крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и в перспективе – «Циркон», всего – 64 ракеты. У современных российских фрегатов на вооружении 16 ракет первого и второго типа.

Эскизное проектирование морского монстра вело АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (ПКБ, входит в ОСК). В одном из годовых отчетов предприятия сказано, что работа над эскизным проектом началась в апреле 2015 года, по состоянию на конец 2016 года степень технической готовности составила 100%.

Проблема только в одном: по словам Алексея Рахманова, при высокой заинтересованности в подобном классе кораблей Минобороны никак не даст ответ, какой из трех предложенных вариантов компоновки корабля ему нужен. В готовящейся госпрограмме вооружения на период с 2024 по 2033 год о нем речи пока не идет.

Впрочем, проблема не столько в этом. Уже сейчас, как отмечают специалисты, проект вышел за ранее определенные военным ведомством массогабаритные размеры. То есть эсминец стал размером с атомный крейсер. Например, такой как «Петр Великий» или «Адмирал Нахимов». Последний в модернизированном виде по набору вооружений и тактическим возможностям ничем не уступает «новинке». По словам того же Алексея Рахманова, корабль передадут ВМФ в 2022 году. А следом за этим начнут модернизацию и «Петра Великого». Зачем тогда новый «Лидер»?

Старт стратегических учений «Запад-2021» вызвал небывалое внимание к событиям в России. Только за последнюю неделю вблизи наших границ провели время 53 летательных аппарата иностранных государств. Это 40 самолетов-разведчиков и 13 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны. Это, между прочим, по сравнению с прошлым годом на 30% больше.

«Перформанс» понятен, Россия в очередной раз напомнила, что не стоит «будить медведя». Конечно, можно связать «Запад» с недавними натовскими учениями Defender-Europe-2021 и предстоящими в конце сентября на Украине «Объединенными усилиями-2021» с участием все тех же игроков. Но за скобками всегда остается вопрос: а что делают у наших границ военнослужащие США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и Швеции. Собственно, для них и ответ.