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Известия.ru

США договорились о расширении военного присутствия в Австралии

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Источник изображения: Фото: TASS/AP/Chris Seward

США договорились о расширении военного присутствия в Австралии, стране будет предоставлена помощь в получении атомных подлодок от американской стороны. Об этом сообщил в четверг, 16 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин.

«Атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Остина, такие подлодки позволят «усилить сдерживающий фактор в регионе».

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что Австралия оснастит свой военно-морской флот американскими атомными подводными лодками, которые Вашингтон построит в рамках оборонного проекта AUKUS. На фоне данного события Канберра разорвала контракт с Парижем на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину данное решение Австралии. Министр подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что удивлена возмущением Парижа. Она напомнила, что в 2015 году Париж сам отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль».

Обозреватель издания Le Point Жан Гинель 16 сентября написал, что Париж не предвидел срыва контракта на производство подводных лодок для Австралии, и потеря договора стала унижением для Франции. По его словам, общая стоимость контракта за пять лет достигла €50 млрд, а тендер был выигран французским производителем у немецкого конкурента ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
Barracuda
Мистраль (Mistral)
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Barracuda АПЛ
Авианосец
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