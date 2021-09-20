Как готовят работников российского ОПК

Вузы России начали работу по выполнению государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций ОПК на 2021–2030 годы. Согласно постановлению правительства, к 2030 году планируется выпустить из вузов Минобрнауки 6319 человек со средним профобразованием и 91 475 – с высшим.

МГТУ «СТАНКИН» организовал круглый стол, на котором представители Минобрнауки, госкорпорации и ведущие университеты обсуждали вопросы развития кадрового потенциала и планирования кадровой потребности.

«СТАНКИН» исторически является базовым университетом станкостроительной отрасли, он обладает экспертизой по развитию всего машиностроительного комплекса и системой мониторинга подготовки кадров для ОПК. Ежегодно вуз является организатором и участником конкурсных и экспертных мероприятий по вопросам кадрового обеспечения ОПК.

Круглый стол «Проблемные вопросы и перспективы развития кадрового потенциала высокотехнологичных интегрированных структур и организаций ОПК: кадры для технологического прорыва» состоялся в рамках Международного военно-технического форума «Армия». Об изменениях за год и планах на будущее рассказали представители вузов, готовящих кадры ОПК, и ведущие корпорации-заказчики.

За несколько лет круглый стол на форуме «Армия» стал площадкой, где наглядно можно увидеть, как вузы и организации ОПК решают совместные задачи. Основная роль МГТУ «СТАНКИН», курирующего вопрос развития кадрового потенциала в Научно-техническом совете ВПК РФ, – дать коллегам возможность выслушать друг друга и найти механизмы взаимодополнения и трансформации.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ

Смысл целевого обучения – в том, что компания доверяет вузу обучить специалистов под определенные задачи. Это могут быть специальности, которые актуальны уже сейчас и будут востребованы и через несколько лет, а могут быть только прогнозируемые позиции.

Поэтому важно уметь планировать развитие компании в будущем, чтобы рассчитать количество целевых мест и правильно выбрать специализацию. Ведь если компания совершит ошибку и выпускник будет не востребован, она понесет и репутационные, и финансовые потери – средства, которые были выделены на обучение студента, и компенсация в случае нетрудоустройства в размере трех региональных окладов.

Для снижения рисков прогнозирования, благодаря взаимодействию Минобрнауки РФ с организациями ОПК, было принято новое нормативное регулирование реализации госплана подготовки кадров для ОПК. О нем рассказал представитель департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки.

С любым студентом, на любом курсе, вне зависимости от того, на какой основе он обучается, теперь может быть заключен целевой договор. В рамках его будут предусмотрены определенное материальное стимулирование, прохождение практики и дальнейшее трудоустройство в организациях ОПК. В расчет теперь берется не абитуриент, а выпускник. И важно делать ставку не на количество поступивших, а на количество успешно закончивших обучение.

Об изменениях говорила и завкафедрой финансового менеджмента МГТУ «СТАНКИН», руководитель рабочей группы НТС ВПК Юлия Еленева, которая назвала топ-3 самых востребованных в этом году направлений подготовки. Это конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (КТО), информатика и вычислительная техника, а также радиоэлектронные системы и комплексы. По ее словам, «для технологического прорыва важно, чтобы предприятия ОПК сформировали актуальный запрос на те кадры, которые помогут этот прогресс осуществить. Это поможет более точно определить квоту и в дальнейшем поддержать трудоустройство целевых выпускников».

На данный момент целевая подготовка кадров ОПК составляет только 4% от общего объема подготовки. Но этого количества вполне достаточно, чтобы наладить взаимодействие вузов и корпораций ОПК для выхода на высококонкурентные рынки. Юлия Еленева также обратила внимание на успешное решение недавних проблем по повышению престижа инженерных специальностей и качества целевых абитуриентов.

Участники круглого стола также отметили, что благодаря организации дополнительного детского образования в форматах профильных лагерей, кружков технического творчества, олимпиад НТИ и мероприятий «Молодых профессионалов» сейчас нет недостатка в мотивированных старшеклассниках, увлеченных техническим творчеством. Интерес к инженерным и ИТ-специальностям очень высок.

Все участники отметили и повышение качества обучения по профильным направлениям благодаря участию промышленных предприятий в организации практик, преподавании, развитию системы базовых кафедр и стажировок. Теперь вузы ответственно могут говорить о выпуске требуемого количества выпускников нужного для промышленности качества. И на первый план выходит проблема не столько подготовки кадров, сколько их полноценного включения в трудовую деятельность – таким образом, чтобы полученные знания и навыки могли быть максимально эффективно использованы предприятием, а сами молодые специалисты нашли свою оптимальную карьерную траекторию.

В качестве рекомендации прозвучало предложение о разработке единой программы поддержки адаптации целевиков в первые годы трудоустройства. Она должна включать как выплату единовременных пособий и субсидирование ипотеки, так и развитие института наставничества и предложения по дополнительным образовательным программам.

ЦИФРА СЫГРАЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

По мнению первого проректора СПбПУ Виталия Сергеева, у России есть все шансы выйти в топ-5 экономик мира. Но для этого необходимо не просто повышать эффективность, а совершить скачок в экономике. Достичь этого помогут цифровые ресурсы, а значит необходимо развивать и привлекать в систему ОПК цифровые кадры.

«Эффективный запуск новых изделий возможен, когда мы сначала сделаем изделие «в цифре» и только после этого будем испытывать его на цифровых полигонах. Это позволит не только удешевить наши разработки, мы также закладываем сразу целый перечень технологических решений. Таким образом мы сможем выбирать оптимальное решение в зависимости от тех технических условий, которые мы закладываем в изделие. Я веду к тому, что к натурным испытаниям и выпуску железа путь лежит только через «цифру».

Виталий Сергеев уверен, что будущее научно-технологического прорыва напрямую зависит от цифровых технологий. «Цифровые двойники позволяют создавать продукт уже с цифровыми характеристиками. Также с помощью «цифры» мы можем подойти к двум основным вопросам – вопросу цены и скорости выпуска новой продукции».

Цифровое направление выделяют и представители госкорпораций. «Если говорить о тех новшествах, которые достаточно активно внедряются, важно отметить реальный уход в цифровую среду к процессам имитационного моделирования, к процессам ухода от реальных испытаний к анализу модификаций через цифровую модель. Специалистов в этой области действительно не хватает. При этом важно, что нужны целые команды специалистов», – говорит Дмитрий Колодяжный, советник исполнительного директора Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова.

Участники круглого стола дали высокую оценку инновационным подходам «СТАНКИНА» к обучающему консультированию в области цифровой трансформации машиностроения как инструменту подготовки и одновременно трансфера технологий.

КОМАНДНАЯ РАБОТА И ПАТТЕРНЫ МЫШЛЕНИЯ

Представители «СТАНКИНА» также рассказали о сравнительно новом направлении в обучении кадров ОПК – командной работе. Сейчас возникают задачи такой сложности, что одному даже высококвалифицированному специалисту с ними не справиться. Поэтому целесообразно создавать команду, которая сможет охватить все сферы. При этом специалисты внутри команды могут быть заменены без ущерба для работы.

Основу такой подготовки в вузе могут составить индивидуальные образовательные траектории студентов. В первые два курса студенты получают стандартный набор из базовых, рамочных и сквозных компетенций, но на втором курсе происходит профилизация согласно предполагаемым ролям в команде. При этом в команде предполагаются как традиционные роли – технолог и организатор производства, так и инновационные – промышленный дизайнер, дизайнер производственных систем и технологический предприниматель.

Эту мысль поддержал и Сергей Кукушкин, замгендиректора по управлению персоналом АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева. В корпорации стремятся к тому, чтобы команда формировалась еще на этапе обучения.

Важная информация прозвучала и от других «заказчиков» целевого обучения – представителей госкорпораций.

Олег Коваль, начальник отдела оценки и обучения персонала ГК «Роскосмос», утверждает, что кадры для технологического прорыва должны в первую очередь обладать новыми паттернами мышления. Для этого «Роскосмос» постоянно мониторит качество подготовки студентов и систематизирует работу профильных базовых кафедр. Иногда в целевом обучении случается ситуация, когда ни вузу, не предприятию целевая кафедра не нужна – но она существует и студенты получают невостребованные профессии.

«Основной тренд, который мы сейчас продвигаем, – это повышение ответственности предприятий за целевой прием. Это наша проблемная зона, которую может решить только госкорпорация», – рассказывает Олег Коваль. В «Роскосмосе» создали систему грантов и целевого финансирования для лучших университетов и кафедр.

Начальник отдела оценки и развития персонала ГК «Росатом» Наталья Руднева поделилась стратегией, которую внедряют в корпорации и которая работает на три основные цели – единый «Росатом», человекоцентричность и среда для формирования кадрового потенциала. Бренд «Росатома» начинается не с бейджиков и ручек, а с тех общежитий, в которых дети живут. «Мы каждый год контролируем состояние общежитий», – рассказывает Наталья Руднева.

Госплан для «Росатома» – такой же инструмент, как и другие. В корпорации любыми способами хотят привлекать лучших ребят и делают для этого все возможное. Например, в вузах закрытых городов «Росатом» ввел карьерных консультантов, которые помогают точно понять, какой из студентов может быть наиболее полезен в определенном месте. И запрос на таких специалистов продолжает расти.

И СНОВА ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В целом организации и предприятия ОПК довольны целевым обучением. Они получают подготовленных и мотивированных на работу сотрудников.

Сергей Кукушкин отмечает, что конкурс на целевые места в АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева выше, чем на те же специальности в вузах. Но корпорация прикладывает к этому значительные усилия. «Уже после третьего курса студент закреплен за конкретными специалистами, которые направляют наших будущих сотрудников. Расходы, потраченные на практику в нашей организации, мы берем на себя независимо от того, из какого города к нам студент приехал. Важно, что мы можем открыто продемонстрировать возможный карьерный рост нашего будущего сотрудника. Мы постоянно проводим обучающие и мотивирующие занятия с молодыми специалистами, нам важно, чтобы человек чувствовал себя в коллективе», – рассказывает Сергей Кукушкин.

Владимир Серебренный, и.о. ректора МГТУ «СТАНКИН», также отметил ключевую роль вектора цифровизации – в том числе в вопросах развития высшего образования в целом и подготовки кадров для машиностроения в частности. По его мнению, университет уже сейчас обладает экспертной позицией для проведения аудита уровня цифровой зрелости предприятий и проектирования высокоэффективных машиностроительных производств на основе технологий цифрового моделирования и предиктивной аналитики.

«Цифровизация машиностроения и диверсификация оборонного производства – те тренды, которые задают вектор развития компетенций кадров ОПК. Итоги круглого стола показали, что ключом к решению задач может быть подготовка проектных команд в интересах крупных работодателей и обязательное их сопровождение на этапах адаптации и встраивания в производственные циклы предприятий. Именно такой подход наш университет заложил в заявке на «Приоритет 2030», – резюмировал Владимир Серебренный.

Татьяна Мейлахс

Татьяна Анатольевна Мейлахс – журналист.