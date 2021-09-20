Проблемы развития 5G в России не решены

Что нам сулит связь нового поколения

С технологией 5G связано много суждений конспирологического толка. Авторы различных версий прослеживают связь волн миллиметрового диапазона с коронавирусом. По их мнению, для того и строятся многочисленные вышки в густонаселенных городах, чтобы, включив передатчики в «час икс», вызвать необычайную активность вируса.

По другой версии, внедренные в человека микрочипы активизируются с помощью волн диапазона 5G. И тогда управляй людьми, ставшими роботами, по своему усмотрению – вплоть до их ликвидации. А если учесть, что к 2024 году, как запланировано в «дорожной карте» сквозной технологии связи пятого поколения, утвержденной правительством России, будет создано более 20 000 базовых станций в 10 городах-миллионниках, последствия представляются глобально катастрофическими.

Как же обстоит дело с внедрением технологии 5G в действительности?

Сегодня госкорпорация «Ростех» формирует национального вендора телекоммуникационных решений для 4G, 5G и следующих поколений связи. Это специально созданная компания «Спектр» (на 100% принадлежит «Ростеху»). «Спектр» займется созданием российских технологий 5G, их развитием и серийным производством оборудования для них.

Еще в 2019 году было заключено соглашение «Ростеха» с правительством РФ по развитию высокотехнологичной области экономики «Мобильные сети связи пятого поколения», создан архитектурный совет по 5G.

В перспективе намечена разработка российских технологий 6G. Планируется построение сетей связи, основанных на доверенных отечественных решениях, сетецентричности и инклюзивности, создание технико-производственной кооперации российских производителей оборудования для сетей связи 5G.

ЧАСТОТЫ И ОПЕРАТОРЫ

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в июле этого года выделила частоты для научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием сотовых сетей пятого поколения. Эти частоты «достались» научно-исследовательскому институту «Радио» (НИИР). Частоты выделены в новом, ранее не использовавшемся для сетей 5G диапазоне 6,7–6,8 гигагерц (ГГц). НИИР сможет работать с этими частотами на собственной территории в Москве.

Вообще для строительства сетей будут использованы три группы частот: в диапазоне ниже 1 ГГц – для покрытия больших территорий, от 1 до 6 ГГц – для покрытия крупных городов, а миллиметровый диапазон 24,25–29,5 ГГц – для точечного покрытия мест массового скопления абонентов.

В России коммерческая эксплуатация сетей 5G возможна пока только в миллиметровом диапазоне. Лицензию на него получила компания «Мобильные телесистемы» (МТС). Однако полноценную сеть в этом диапазоне построить невозможно – оптимальным для сетей 5G является диапазон 3,4–3,8 ГГц. В нем в России уже создавались тестовые зоны. «Ростелеком» и «Мегафон» даже скупили компании, владеющие в данном диапазоне частотами для устаревших технологий, чтобы перевести эти частоты для 5G.

«Ростелеком» и «Мегафон» хотели создать единого инфраструктурного оператора, который бы построил опорную сеть 5G, а другие операторы предоставляли бы с ее помощью свои услуги. Однако МТС и «Вымпелком» выступили против такой идеи.

ВОЕННЫЕ ВОЗРАЖАЮТ

Но главная причина медленного продвижения желанной технологии – Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО) в принципе против использования данного диапазона гражданскими средствами связи. Понятно, почему: в этом диапазоне работают принадлежащие силовикам спутниковые средства связи. В качестве альтернативы операторам связи предложили использовать диапазон 4,4–4,99 ГГц.

Операторы идеей недовольны: в мире для этого диапазона дефицит абонентских устройств; к тому же этот диапазон не удастся использовать на приграничных территориях из-за применения частот в данном диапазоне в соседних странах для нужд военных.

А на возможность использования «компромиссного» диапазона частот для сетей 5G осведомленные люди смотрят скептически. Окончательное решение будет приниматься, видимо, на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году – по результатам исследования совместимости с различными спутниковыми и космическими службами.

До этого вообще сложно прогнозировать развитие сетей 5G, особенно на фоне растущего интереса некоторых стран к безлицензионному использованию данной полосы радиочастот для сетей Wi-Fi. Для России резоннее сосредоточиться на более низких радиочастотах.

СДЕЛАЙ САМ

«Ростех» совместно с «Ростелекомом» отвечает за развитие 5G в рамках соглашения с правительством РФ «Сети связи пятого поколения». Задача «Ростеха» – создать отечественное оборудование, а «Ростелеком» отвечает за построение сетей на этом оборудовании. «Ростех» создает кооперацию разработчиков оборудования для сетей 5G, на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2021) представил новую базовую станцию 5G. Она способна работать в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, который определен в России как основной для строительства сетей связи 5G/IMT-2020. Но станция может использоваться в сети одновременно с оборудованием 4G.

Государство отчетливо проявило здесь протекционизм, закрыв рынок для иностранных производителей. Министерство цифрового развития предоставляет субсидии для реализации соглашения по 5G – 21,463 млрд руб. до 2024 года. «Ростех» софинансирует проект в соотношении не менее чем «один к одному». Это деньги для разработки комплексного решения 5G, включающего в себя и базовые станции 5G, и опорную сеть, и производственную площадку для серийного производства оборудования.

Напомним: технологии мобильной связи – основа цифровой экономики. И крайне важно, чтобы Россия обладала собственными решениями в области 5G и последующих поколений. Создание и развитие мобильных сетей 5G должно привести к телекоммуникационному прорыву, взрывному росту цифровых технологий и продуктов.

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ

Холдинг «Швабе» и компания «Ростелеком» в рамках соглашения о стратегическом партнерстве планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения. В оптико-электронной отрасли партнеры планируют создавать благоприятную среду для развития новых поколений мобильной связи. Партнерство предполагает и совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Будут организованы индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей связи пятого поколения. То есть «Ростелеком» и «Швабе» будут участвовать в разработке инновационных сервисов и решений на базе 5G.

На конец 2020 года в России не было ни одной полноценной сети 5G, пользоваться которой могли бы обычные граждане. В стране отсутствует и необходимое для 5G «железо». Поначалу предполагалось, что строить сети можно будет и на отечественном, и на иностранном оборудовании, но в июне 2020 года Минцифры предложило строительство сетей 5G в России отложить до 2024 года. И создавать их только на российском оборудовании, которого в 2020 году никто не производил.

Операторы связи были против: четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

А КАК У НИХ?

Американское военное командование продолжает внедрять новые варианты связи и коммуникаций на военных базах США. В первую очередь – сетей 5G. Такой формат связи реализован на трех крупных базах. Реализуется программа по взаимодействию с Космическим командованием для применения формата связи 5G в интересах военных в космическом пространстве. Это сократит «время отклика» при передаче данных между объектами околоземной спутниковой группировки и командными пунктами.

Амбициозная программа связана с внедрением в космических системах искусственного интеллекта с возможностью самообучения и повышением кибербезопасности. Для каких целей, пока неясно. Остаются нерешенными некоторые технические проблемы. В частности, существуют ли возможности по развертыванию компактных антенных решеток с высоким коэффициентом усиления и каналами передачи данных в миллиметровом диапазоне 5G для создания защищенных сетей передачи данных в космосе?

В мае 2020 года Министерство обороны США опубликовало стратегию продвижения 5G. Обозначены четыре основных направления: поддержка развития технологий, устранение уязвимостей 5G, формирование стандартов и политики в области продвижения 5G, привлечение новых партнеров к сотрудничеству.

После стартовал экспериментальный этап продвижения 5G – создание испытательных лабораторий на объектах американских ВС, тестирование 5G на всей территории США. Эксперименты представляют крупнейшее в мире полномасштабное испытание на практике сетей 5G военного и гражданского назначения.

СОСЕДИ НЕДОВОЛЬНЫ

Входящие в НАТО Латвия и Эстония, а также Финляндия (ее военные системы унифицированы со стандартами альянса) возражают против использования российскими операторами базовых станций сетей 5G, работающих на частотах 4,8–4,99 ГГц под Петербургом.

Получать согласие на использование средств связи на приграничных территориях предписывает международный регламент радиосвязи. С сопредельными государствами, обладающими оснащенными средствами связи самолетами, надо согласовывать использование этих частот на расстоянии до 300 км от их наземных границ и до 450 км в случае прибрежных территорий.

Частоты 4,8–4,99 ГГц заняты военными авиационными системами стран альянса, в частности – системами распознавания «свой–чужой». Базовые станции 5G могут создавать им серьезные помехи. Военные Украины и Турции заявили о планах использования частот 4,8–4,99 ГГц для нужд авиации. Не исключено, что так же поступят в Грузии и Азербайджане.

Системы специального назначения требуют особой чистоты эфира. В итоге без доступа к 5G может остаться более трети населения России. Если спорные вопросы не будут решены, базовые станции в диапазоне 4,8–4,99 ГГц смогут работать только в глубине страны. Проблемы могут возникнуть не только у операторов, но и у отечественных производителей оборудования.

ЧТО БУДЕТ

Технология 5G в ближайшей перспективе предопределит военное и экономическое преимущество государств. Усовершенствованная технология 5G свяжет в едином информационно-коммуникационном пространстве системы управления оружием, разведки, позиционирования, поддержки принятия решений, будет использована в развитии искусственного интеллекта и машинного обучения. Высокоскоростная связь изменит формы и способы ведения боевых действий.

Американскими военными проводится оценка, как 5G могут взаимодействовать с находящимися на вооружении автоматизированными системами связи, как 5G воздействуют на радары ВВС и как воздействуют радары на системы 5G.

Американскими стратегами 5G рассматривается как инструмент планирования и контроля боевого применения войск (сил) в реальном масштабе времени. Часть работ в сфере 5G сосредоточена на «умном» складировании и перевозке грузов между береговыми частями и подразделениями надводных и подводных кораблей.

Шаги Пентагона по внедрению сетей 5G являются продолжением Национальной киберстратегии. Предполагается, что эта технология минимизирует вызовы и угрозы нацбезопасности США в цифровой сфере, обезопасит информационную инфраструктуру, будет сдерживать Китай, Иран и Россию в компьютерных сетях.

Про «альянс» 5G с коронавирусом в НАТО не говорят.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.