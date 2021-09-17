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Транспортник C-130J станет гидросамолетом

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Транспортник C-130J станет гидросамолетом
Транспортник C-130J станет гидросамолетом.
Источник изображения: Air Force Special Operations Command

Командование специальных операций ВВС США планирует за 17 месяцев спроектировать, построить и испытать комплект для конвертации транспортника C-130J в гидросамолет. Военные считают, что это сделает его независимым от взлетно-посадочных полос и позволит участвовать в большем спектре операций.

Американская компания Lockheed Martin производит транспортник C-130 с 1950-х годов, а C-130J — это его самая новая версия. Она оснащена четырьмя турбовинтовыми двигателями и может летать с максимальной крейсерской скоростью 657 километров в час. Максимальный взлетный вес C-130J — 79,4 тысячи килограмм, а дальность — 6,5 тысячи километров.

Транспортник C-130J считается универсальным самолетом. Например, этим летом американские военные испытали его в качестве носителя крылатых ракет. Тем не менее, садиться на воду он не может.

Командование специальных операций ВВС США собирается спроектировать, построить и испытать комплект для конвертации C-130J в гидросамолет. На все эти этапы военные хотят потратить всего 17 месяцев.

Предполагается, что этот комплект будет съемным. Он будет включать два поплавка для посадки на воду и убирающиеся шасси для посадки на взлетно-посадочную полосу. Его можно будет приспособить и для других самолетов C-130 с минимальными модификациями. Американские военные считают, что способность садиться на воду позволит транспортнику участвовать в большем спектре операций.

Разработкой гидросамолета сегодня занимаются не только США, но и Китай. Он создает крупнейший в мире самолет-амфибию AG600. Россия тоже несколько лет назад решила возобновить проект гидросамолета А-40 «Альбатрос». Но на какой стадии работы находятся сейчас, неизвестно.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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