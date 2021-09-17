Еврокомиссия объявила о планах создать «новую экосистему производства чипов»

В Европе объявлено о снижении зависимости от поставщиков микроэлектроники из США и Юго-Восточной Азии, сообщает в среду Reuters – Еврокомиссия намерена создать собственную экосистему производства чипов.

В настоящее время производители автомобилей, потребительской электроники и ряда других товаров страдают от глобального дефицита микросхем, большинство которых экспортируются.

Мы представим новый закон о Европейских чипах (European Chips Act), — пообещала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). — Цель — совместное создание передовой экосистемы, включающей производство микросхем. Это обеспечит бесперебойные поставки чипов в ЕС и создаст новые рынки для инновационных европейских технологий.

Для реализации планов предлагается также создать специальный европейский полупроводниковый фонд (European Semiconductor Fund).

В то же время, отмечает агентство, серьёзными проблемами при создании новой экосистемы могут стать обеспечение доступа ЕС к редкоземельным металлам за пределами Европы и нежелание инвесторов вкладываться в производство без гарантий того, что оно будет задействовано на полную мощность.

Напомним, ранее Евросоюз объявил о планах производить пятую часть от всего объёма высокотехнологичных полупроводников в мире к концу текущего десятилетия, а также разработать первый квантовый компьютер в течение пяти лет. План также должен снизить зависимость европейских стран от китайских и американских поставщиков.

В ЕС есть собственные фабрики для производства чипов и развитая микроэлектронная промышленность – в частности, во Франции (гренобльский кластер).