Еврокомиссия объявила о планах создать «новую экосистему производства чипов»

В Европе объявлено о снижении зависимости от поставщиков микроэлектроники из США и Юго-Восточной Азии, сообщает в среду Reuters – Еврокомиссия намерена создать собственную экосистему производства чипов.
В настоящее время производители автомобилей, потребительской электроники и ряда других товаров страдают от глобального дефицита микросхем, большинство которых экспортируются.
Для реализации планов предлагается также создать специальный европейский полупроводниковый фонд (European Semiconductor Fund).
В то же время, отмечает агентство, серьёзными проблемами при создании новой экосистемы могут стать обеспечение доступа ЕС к редкоземельным металлам за пределами Европы и нежелание инвесторов вкладываться в производство без гарантий того, что оно будет задействовано на полную мощность.
Напомним, ранее Евросоюз объявил о планах производить пятую часть от всего объёма высокотехнологичных полупроводников в мире к концу текущего десятилетия, а также разработать первый квантовый компьютер в течение пяти лет. План также должен снизить зависимость европейских стран от китайских и американских поставщиков.
В ЕС есть собственные фабрики для производства чипов и развитая микроэлектронная промышленность – в частности, во Франции (гренобльский кластер).