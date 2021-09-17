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ТАСС

РФ призывает СММ ОБСЕ включить в отчеты данные об иностранных военных учениях на Украине

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Совместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021".
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Александр Лукашевич обратил внимание, что общенациональному миру и согласию на Украине не способствуют проводимые на ее территории военные учения с вовлечением вооруженных формирований и иностранной военной техники из стран НАТО

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ включит в свои отчеты данные об иностранных военных учениях на Украине. С таким призывом выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете этой международной организации.

Российский дипломат обратил внимание, что общенациональному миру и согласию на Украине не способствуют проводимые на ее территории военные учения с вовлечением вооруженных формирований и иностранной военной техники из стран НАТО. Так, в ближайшее время пройдут маневры "Объединенные усилия - 2021" (Joint Endeavor, 22-30 сентября) и "Быстрый трезубец - 2021" (Rapid Trident, 20 сентября - 1 октября).

По словам Лукашевича, все это не соотносится с положениями комплекса мер, "предполагающего вывод с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований и военной техники под наблюдением ОБСЕ". "Ожидаем, что СММ в соответствии с мандатом включит в отчеты данные об этих учениях", - отметил постпред РФ.

Он заметил, что цели милитаризации Украины абсолютно понятны - "поддерживать очаг контролируемой напряженности у границ России, зачистить пространство на востоке для его последующего геополитического освоения". "Украинскому народу упорно пытаются навязать ложный выбор между Россией и так называемым коллективным Западом, предлагая ущербную игру с нулевой суммой", - добавил он.

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