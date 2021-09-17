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Военно-промышленный курьер

ВМФ России получит большие десантные корабли

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ускорит строительство двух больших десантных кораблей проекта 11711.

Об этом сообщило АО «Объединенная судостроительная корпорация» по итогам совещания, которое провел на верфи заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«На совещании было отмечено, что корабелы готовы ускорить строительство двух больших десантных кораблей проекта 11711, невзирая на создавшиеся технические сложности», - говорится в сообщении корпорации.

«Мы продолжаем работу по строительству и сдаче ряда кораблей военного и гражданского назначения, в том числе в рамках международного сотрудничества. В рамках кластерной кооперации предприятий судостроительной отрасли региона участвуем в строительстве электропарома и планируем строительство катеров катамаранного типа проекта «Добрыня», - сказал генеральный директор «Янтаря»Илья Самарин о выполнения заводом государственного оборонного заказа и заказов по линии Минпромторга.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
11711
Гособоронзаказ
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