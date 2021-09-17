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Milliyet (Турция): предложение Анкаре для обороны Европы

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Флаги Турции и ЕС в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС в Стамбуле.
Источник изображения: © AP Photo, Osman Orsal, File

Главы Еврокомиссии заявила, что Евросоюз нуждается в своих собственных вооруженных силах после поражения НАТО в Афганистане. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, сегодня важно выстраивать сотрудничество с соседними странами и региональными силами. Турция — член НАТО, но не член ЕС, прекрасно вписывается в эту стратегию, считает автор.

Автор "Миллиет" Гюльденер Сонумут, обращая внимание на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что на фоне вывода американских войск из Афганистана ЕС нуждается в своих вооруженных силах и выстраивании сотрудничества с соседними странами и региональными силами, приходит к выводу, что Турция тоже может войти в вооруженные силы ЕС.

Отмечается, что фон дер Ляйен впервые официально допустила возможность развития сотрудничества и с Турцией в этой сфере.

Дипломатические наблюдатели отмечают, что в таких вопросах, как Сирия, Средиземноморье, Ирак и Афганистан, Турция является страной, которую нельзя не учитывать, и Брюсселю нужна в том числе поддержка Турции для укрепления институционального сотрудничества между ЕС и НАТО.

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Страны
Афганистан
Ирак
Сирия
США
Турция
Проекты
NATO
Евросоюз
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