Спасет от атаки из космоса. В армию России начались поставки «Прометея»

Индия названа первым потенциальным покупателем С-500 у России

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали получать первые образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500, получившей название "Прометей". Это современный комплекс, способный отражать атаки даже из космоса. В правительстве не исключают, что в будущем первой страной, куда РФ продаст "Прометей", станет Индия.

Россия завершила государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 "Прометей". По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, комплекс разработки военно-промышленного концерна "Алмаз-Антей", уже начал поступать на вооружение в российскую армию.

"Начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - сообщил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF 2021).

По своим тактико-техническим характеристикам "Прометей" ("Триумфатор-М") способен перехватывать все имеющиеся и перспективные средства воздушно-космического нападения со стороны вероятного противника, зона действий комплекса ПВО рассчитана на средства всего диапазона высот и скоростей.

Помимо своих основных целей - уничтожения крылатых и баллистических ракет, С-500 способен ликвидировать гиперзвуковые цели, низкоорбитальные спутники и самолеты пятого поколения. Иными словами, отражать возможную атаку из космоса.

Ожидается, кроме прочего, что С-500 значительно обойдет своего предшественника (С-400 "Триумф") по дальности (600 км, то есть на 200 км больше) и времени отклика системы (3-4 секунды - это на 6 секунд быстрее).

Новая система ПВО будет использовать комплекс ракет - тех же, что применяются и "Триумфом", то есть серии 77Н6, она представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету с длиной более чем 9,1 м. Также "Прометей" рассчитан на пользование новых типов ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, первых в России с инертными боеголовками, способных уничтожать ядерные заряды. "Триумфатор-М" имеет сложную систему наведения и для уничтожения вражеских боеголовок использует принцип силы удара.

Комплекс может транспортироваться как по земле, так и по воздуху, а также развертываться в зависимости от угрозы.

Первым покупателем С-500 потенциально может стать Индия, предполагает Борисов.

Конкретных договоренностей между странам пока нет, поскольку Россия не будет продавать "Прометеи" зарубежным партнерам до тех пор, пока в требуемом объеме не оснастит ими собственную армию (в июле Минобороны заказало у производителя "Триумфатора-М" первую партию комплекса в численности 10 штук). Экспорта можно ожидать в течение нескольких лет.

"Порой мы продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами", - объяснил вице-премьер, почему именно эта страна может стать первым кандидатом на продажу С-500.

Ожидается, что серийная поставка С-500 за границу станет возможна к 2025 году.

В апреле, как писала "Газета.Ru", Воздушно-космические силы РФ приняли на вооружение новейшую РЛС "Енисей". Это современное и многофункциональное радиолокационное средство воздушной разведки, способное распознавать гиперзвуковые цели. Главная особенность "Енисея" заключается в том, что станция рассчитана на непрерывную работу в течение длительного времени. Этот образец РЛС был интегрирован в систему С-400. С большой долей вероятности его включат и в С-500.

Жанна Однозеркина