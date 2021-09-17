Войти
Газета.ru

Спасет от атаки из космоса. В армию России начались поставки «Прометея»

338
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Индия названа первым потенциальным покупателем С-500 у России

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали получать первые образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500, получившей название "Прометей". Это современный комплекс, способный отражать атаки даже из космоса. В правительстве не исключают, что в будущем первой страной, куда РФ продаст "Прометей", станет Индия.

Россия завершила государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 "Прометей". По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, комплекс разработки военно-промышленного концерна "Алмаз-Антей", уже начал поступать на вооружение в российскую армию.

"Начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - сообщил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF 2021).

По своим тактико-техническим характеристикам "Прометей" ("Триумфатор-М") способен перехватывать все имеющиеся и перспективные средства воздушно-космического нападения со стороны вероятного противника, зона действий комплекса ПВО рассчитана на средства всего диапазона высот и скоростей.

Помимо своих основных целей - уничтожения крылатых и баллистических ракет, С-500 способен ликвидировать гиперзвуковые цели, низкоорбитальные спутники и самолеты пятого поколения. Иными словами, отражать возможную атаку из космоса.

Ожидается, кроме прочего, что С-500 значительно обойдет своего предшественника (С-400 "Триумф") по дальности (600 км, то есть на 200 км больше) и времени отклика системы (3-4 секунды - это на 6 секунд быстрее).

Новая система ПВО будет использовать комплекс ракет - тех же, что применяются и "Триумфом", то есть серии 77Н6, она представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету с длиной более чем 9,1 м. Также "Прометей" рассчитан на пользование новых типов ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, первых в России с инертными боеголовками, способных уничтожать ядерные заряды. "Триумфатор-М" имеет сложную систему наведения и для уничтожения вражеских боеголовок использует принцип силы удара.

Комплекс может транспортироваться как по земле, так и по воздуху, а также развертываться в зависимости от угрозы.

Первым покупателем С-500 потенциально может стать Индия, предполагает Борисов.

Конкретных договоренностей между странам пока нет, поскольку Россия не будет продавать "Прометеи" зарубежным партнерам до тех пор, пока в требуемом объеме не оснастит ими собственную армию (в июле Минобороны заказало у производителя "Триумфатора-М" первую партию комплекса в численности 10 штук). Экспорта можно ожидать в течение нескольких лет.

"Порой мы продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами", - объяснил вице-премьер, почему именно эта страна может стать первым кандидатом на продажу С-500.

Ожидается, что серийная поставка С-500 за границу станет возможна к 2025 году.

В апреле, как писала "Газета.Ru", Воздушно-космические силы РФ приняли на вооружение новейшую РЛС "Енисей". Это современное и многофункциональное радиолокационное средство воздушной разведки, способное распознавать гиперзвуковые цели. Главная особенность "Енисея" заключается в том, что станция рассчитана на непрерывную работу в течение длительного времени. Этот образец РЛС был интегрирован в систему С-400. С большой долей вероятности его включат и в С-500.


Жанна Однозеркина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
05.08.2021
The Paper (Китай): насколько эффективен зенитный ракетный комплекс С-500? Стоит ли Китаю задуматься о покупке?
09.07.2020
Цели "Беркута" и "Десны". Какими были первые советские зенитные ракетные системы
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
24.12.2009
Оружие ХХI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники