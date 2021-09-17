Советскую пушку скрестили с американской гаубицей во Вьетнаме

Разработанный в 40-е годы советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 до сих пор находится на вооружении почти трех десятков стран мира. Активно эти системы эксплуатируют и в подразделениях противовоздушной обороны Вьетнамской народной армии.

"Cursed AA"

A battery of AZP S-60 anti-aircraft guns of Vietnam People Army on the firing range. Interestingly, one of them seems to be mounted on the chassis of a captured M101 howitzer. pic.twitter.com/ABMqolKGva — Lee Ann Quann (@AnnQuann) September 15, 2021

Несколько лет назад сообщалось о разработке в этой стране роботизированной версии со значительно обновленной электроникой, которая может практически в автоматическом режиме выполнять боевые задачи по охране воздушного пространства государства.

Также появлялись и другие варианты. Например, в Сети публиковали фото, сделанное на одном из военных полигонов. На нем запечатлен необычный "мутант" - трофейная американская гаубица М101, у которой 105-мм ствол длиной 2310 мм заменен на 57-мм пушку АЗП-57 от С-60 уже в 4850 мм длиной.

По всей видимости, изучался вопрос создания нового средства поражения наземных целей. Получилась достаточно компактная, более мобильная за счет лафета М101 и легко маскируемая на местности конструкция, обладающая массой около 2200 кг (масса же С-60 - 4800 кг).

К тому же, если у "сто первой" в базовом варианте начальная скорость снаряда 472,4 метра в секунду, то у "пятьдесят седьмой" - в два раза больше, что улучшает возможности уничтожения бронеобъектов. Выше стала и скорострельность. Однако, судя по всему, такая версия не получила широкого распространения.

Алексей Брусилов