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Интерфакс-АВН

Украинско-американские учения "Rapid Trident-2021" с участием 6 тыс. военнослужащих стартуют на Украине 20 сентября

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Международные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Международные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Совместные украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" начнутся на Украине 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в четверг.

Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров", - говорится в сообщении.

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