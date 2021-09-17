Россия и Казахстан подписали договор о создании комплекса для пусков "Союза-5"

Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты "Зенит" для их модернизации в рамках проекта "Байтерек", рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) и ТОО Basis construction (Казахстан) подписали договор на создание комплекса для пусков ракеты-носителя "Союз-5" на Байконуре. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Договор на создание на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя "Союз-5" подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и ТОО Basis construction (Республика Казахстан)", - написал Рогозин в Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты "Зенит" для их модернизации в рамках проекта "Байтерек".

Накануне Рогозин во время посещения НПО автоматики в Екатеринбурге выразил надежду, что соответствующий контракт будет подписан до конца сентября.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".