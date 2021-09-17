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Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" примет участие в эксперименте по движению высокоавтоматизированных транспортных средств на ЦКАД

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центральный офис АО "ГЛОНАСС"
Здание "Северная Башня" в Москве, на Тестовской улице, где располагается центральный офис АО "ГЛОНАСС".
Источник изображения: http://severnaja-bashnya.ru/

Москва.16 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" будет участвовать в запуске инновационных сервисов для подключенных к дорожной инфраструктуре автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге А-113 (ЦКАД), сообщает пресс-служба компании.

"Соответствующий меморандум был подписан в рамках прошедшего в Сочи VII Международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, в ходе запланированного эксперимента подключенные и высокоавтоматизированные автомобили будут обмениваться с подготовленной дорожной инфраструктурой ЦКАД информацией о ремонте проезжей части, авариях по пути следования, критичных погодных сводках и других помехах на трассе. Планируется также отработать взаимовыгодные сценарии использования подключенных и беспилотных транспортных средств - для автомобилистов и владельцев дорог, логистических компаний, производителей дорожной и специальной техники, поставщиков технических решений и эксплуатирующих организаций.

"Стороны ожидают, что до конца текущего года будут определены направления сотрудничества и сроки проведения пилотного проекта, участниками которого, помимо АО "ГЛОНАСС", являются госкомпания "Автодор", "Деловые Линии", "ИТЕКО Россия", "Даймлер Камаз Рус", "Меркатор Холдинг", "Казань-Телематика" и "Капш Траффикком Руссия", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что эксперты АО "ГЛОНАСС" приняли участие в деловой программе форума.

"Сервис высокоточного позиционирования (международное название - PPP, Precise Point Positioning), который развивает АО "ГЛОНАСС", основан на режиме абсолютной навигации высокой точности в глобальном масштабе. Аппаратура потребителей получает сигналы глобальных навигационных спутниковых систем и высокоточную эфемеридно-временную информацию и рассчитывает навигационное решение с погрешностью до 10 см в любой точке Евразийского и Арктического регионов", - отмечалось в докладе директора департамента навигационных продуктов АО "ГЛОНАСС" Павла Варнавского.

По его словам, основное преимущество данной технологии заключается в отсутствии необходимости применения наземной навигационной инфраструктуры, что позволяет достичь значительной экономии средств в условиях большой протяженности автодорог. Одним из примеров применения сервиса PPP является его использование для позиционирования высокоавтоматизированных транспортных средств. В результате достигается согласованная навигация между транспортными средствами, идентификация дорожных объектов и полос дороги.

"Директор по развитию и поддержке продуктов "ЭРА-ГЛОНАСС" Артем Климовский рассказал участникам форума о возможностях интеграции ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с системами управления дорожным движением. Одним из подобных проектов стал совместный "пилот" с госкомпанией "Автодор", - сказано в сообщении.

Климовский отметил, что в случае аварии или другого ЧП на платном участке трассы данные о транспортном средстве с точными координатами места происшествия передаются в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", а затем перенаправляются не только в экстренные оперативные службы, но и в автоматизированную систему управления дорожным движением госкомпании "Автодор". Тревожный сигнал поступает аварийным комиссарам, которые находятся ближе всего к точке происшествия и могут максимально быстро оказать помощь пострадавшим и убрать поврежденные транспортные средства с высокоскоростной магистрали. В настоящее время сервис тестируется на трассе М4 "Дон" c 21 км по 211 км.

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Россия
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КАМАЗ
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