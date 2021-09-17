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WarSpot

Япония присоединяется к программе Tempest?

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Источник изображения: warspot.ru

Япония может стать следующим партнёром программы Tempest. Вчера, 15 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что в рамках лондонской выставки DSEI над макетом истребителя развевались флаги четырёх государств-партнёров.

По словам Джона Мортона, руководителя проекта разработки нового британского истребителя, с 2020 года Япония является партнёром по некоторым элементам программы, но японский ОПК может стать полноценным членом Tempest, расширив совместные разработки — например, в области радиоэлектронной борьбы и радаров.

Макет истребителя Tempest на выставке DSEI

Источник изображения: defensenews.com

«В настоящее время мы проводим совместное исследование по авиационным двигателям с Японией, и это очень интересно. У них есть программа FX, которая очень похожа на наши временные рамки, 2035 год; угроза очень похожа на ту, которую мы ожидаем, и с точки зрения технологичности страны, они явно находятся в верхней части таблицы, как и мы», — рассказал Мортон.

Проект Tempest был официально презентован в 2018 году. В Минобороны Великобритании считают, что самолёты, созданные в рамках программы Tempest, дополнят парк истребителей F-35 и полностью заменят Typhoon. Новый проект станет совместным детищем компаний BAE Systems, Rolls Royce, MBDA UK и Leonardo, образовавших так называемую Team Tempest. В 2019 году к программе разработки истребителя Tempest присоединились Италия и Швеция.

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Страны
Великобритания
Италия
Швеция
Япония
Продукция
F-35
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
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