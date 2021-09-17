Asharq Al Awsat (Саудовская Аравия): уход Америки из Афганистана сбил с толку Россию и Китай!

Вопреки расхожему мнению, что Америка потерпела поражение в Афганистане, ливанская журналистка и политолог пытается оправдать действия США, а точнее их военный и политический провал. В чем состоит коварный план Белого дома, ради которого американцы даже не побоялись опозориться на весь мир — в статье саудовского издания.

Вопреки расхожему мнению, вывод американских войск из Афганистана не был стратегической ошибкой или поворотным моментом в международных отношениях, ведущим к усилению Китая в рамках конкуренции с Соединенными Штатами за мировое лидерство или укреплению союза с Россией.

Афганистан - не Вьетнам, и американцы покинули эту страну не по причине поражения в идеологическом конфликте с восточным лагерем, как это произошло в Юго-Восточной Азии в 60-е годы прошлого века. Никто в Афганистане не нанес по Соединенным Штатам решающего удара. Напротив, американцы заложили на афганской территории бомбы, которые втянут Китай, Россию, Иран и всех, кто находится на их орбите, в региональные конфликты. В результате Пекин будет ослаблен и лишится влияния, которого добился за последние 20 лет, а Америка останется единственной сверхдержавой. Таким образом, вывод армии - это камень, ловко брошенный в птиц и попавший в цель.

Одна из главных таких бомб - это несправедливость и преследования суннитов на протяжении двух десятилетий со стороны американцев, действовавших подобным образом в ответ на теракты 11 сентября. Иран также преуспел в разжигании ненависти по отношению к суннитам, запугивал их, изгонял и убивал, не говоря уже о преследованиях в других регионах мира. Настоящим преступлением является происходящее сегодня в Мьянме, Бирме и китайском Синьцзяне, где совершаются систематические этнические чистки суннитов, и лишь несколько правозащитных групп в Европе и Америке выступили в их защиту.

Кто не верит, что Афганистан с его высокими горами, пещерами и богатой историей станет убежищем для каждого суннитского экстремиста, окажется недальновидным человеком, не знающим историю. Поэтому Китай, Россия и ряд исламских стран стремятся сблизиться и завоевать расположение "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.).

В любом случае, уход США из Афганистана создаст огромный вакуум, и это затронет все граничащие с ним страны. Больше всех обеспокоена и сбита с толку Россия, границы которой на протяжении 20 лет были в безопасности.

Это страна, дорого заплатившая за вмешательство в Афганистан в 1990-х годах. Она потеряла 15 тысяч своих лучших солдат, и в конечном итоге афганский конфликт стал одной из причин распада Советского Союза. Таким образом, политические и военные возможности президента России Владимира Путина после прихода к власти талибов ограничены. Он не сможет достичь взаимопонимания с ними в среднесрочной и долгосрочной перспективах, чтобы защитить режимы в странах-союзниках в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, где большая часть населения - сунниты. В то же время он не решится на военную авантюру, поскольку не имеет для этого финансовых ресурсов.

Крах проамериканского правительства Ашрафа Гани поставил Москву в трудное положение. Хотя президент Путин заявил, что Россия не собирается размещать войска в Афганистане, возможный рост экстремизма и насилия вокруг ее границ возлагает на руководство большую ответственность за региональную безопасность в период нарастания внутренних проблем. Крах правительства Гани и вывод американских войск может дать России возможность заявить о себе как о посреднике в Афганистане и вокруг него, продвигать видение региональной целостности, отвечающее ее собственным интересам, и укрепить политическое и военное влияние в Средней Азии.

Однако все эти шаги потребуют больше ресурсов, чем готово вложить российское руководство, и сопряжены с большим риском. Интерес Москвы к Афганистану обусловлен, прежде всего, ее опасениями по поводу влияния афганских событий на соседние государства Центральной Азии. После распада Советского Союза Москва рассматривала данный регион как буферный и отделявший ее от нестабильности на юге и оставалась главным гарантом безопасности в регионе, несмотря на резкое увеличение китайской торговли и инвестиций в последние годы. Государства Центральной Азии сегодня гораздо более стабильны и эффективны, чем в 1990-е, и они по-прежнему видят в России главного гаранта безопасности. Именно к ней они обращаются за помощью сегодня, видя, как будущее Афганистана становится все более неопределенным.

Москва давно требует признания своих "особых интересов" на всем постсоветском пространстве. Теперь, когда Вашингтон отказался от присутствия в Афганистане и Центральной Азии, еще предстоит выяснить, сможет ли российское руководство на самом деле сыграть роль региональной силы, к которой давно стремилась, обезопасив себя и своих соседей и не провоцируя ответную реакцию.

Главная цель Москвы на текущем этапе - не допустить дестабилизации обстановки к северу от Афганистана. Страна стремится обеспечить контроль над миграционными потоками, особенно когда речь идет о защите региона от террористов, пересекающих границы под видом беженцев. Кроме того, российская сторона стремится предотвратить распространение экстремистской идеологии, контрабанды оружия и наркотиков. Поскольку Москва поддерживает безвизовый режим с большинством своих центральноазиатских соседей, она опасается, что террористы из Афганистана могут легко добраться до ее границ. Возможно, наиболее тревожным сценарием является наплыв беженцев и дестабилизация в странах Центральной Азии, что вынудит граждан этих стран бежать в Россию, а ее руководство - вмешаться в конфликт напрямую. По этой причине власти в Москве и центральноазиатских государствах обеспокоены возможностью краха афганского режима, особенно в северном Афганистане, где большую часть населения составляют таджики и узбеки. Москва и Центральная Азия давно поддерживают отношения с таджиками и узбеками на афганском севере, а также такими фигурами, как Абдул-Рашид Дустум.

В отсутствие единой оппозиционной платформы, такой как Северный альянс, российские официальные лица опасаются, что воюющие с талибами на севере боевики могут стать частью более радикальных группировок вроде "Аль-Каиды" и ИГИЛ (террористические организации, запрещены в РФ - прим. ред.), их региональных филиалов или организации "Джамаат Ансаруллах" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.), основатель которой призвал к созданию исламского эмирата в Таджикистане. Ряды джихадистов могут быть также пополнены русскими и русскоязычными выходцами из Центральной Азии, которые отправились воевать в Сирию и могут вернуться в Афганистан после вывода американских войск. Власти в Москве и столицах государств Центральной Азии опасаются, что джихадисты, базирующиеся в северном Афганистане, могут совершить трансграничные нападения, как это делали исламистские движения в конце 1990-х годов. Они обеспокоены и тем, что нестабильность на афганской территории может спровоцировать приток беженцев и способствовать распространению джихадистской идеологии среди народов Центральной Азии, разочарованных коррупцией, репрессиями и отсутствием возможностей в своих странах. По этой причине Россия, как и Центральная Азия, неохотно принимает афганских беженцев, среди которых могут оказаться члены "Аль-Каиды", ИГИЛ и других террористических группировок.

Вывод американской армии дает Москве возможность закрепить за собой роль гаранта безопасности и расширить влияние региональных организаций. Она уже развернула вооруженные силы в Киргизии и Таджикистане, где гражданская война 1992-1997 годов пересеклась с конфликтом в Афганистане. Москва является движущей силой Организации Договора о коллективной безопасности, цель которой - "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". Помимо этого, она помогла обезопасить границы стран региона посредством обучения местных специалистов, продажи и развертывания военной техники, в том числе под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности.

Когда талибы наступали на Кабул, российские вооруженные силы проводили учения вместе с армиями и службами безопасности Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Когда афганская столица оказалась в руках движения, Москва согласилась на просьбу правительства Таджикистана о проведении внеочередного заседания Совета Безопасности ОДКБ и разрешила дополнительные продажи оружия. Особого внимания заслуживает активизация сотрудничества в сфере безопасности с Узбекистаном, который вышел из ОДКБ в 2012 году и с тех пор балансировал между Москвой, Вашингтоном и Пекином. В апреле Москва и Ташкент подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Как отмечает ряд российских экспертов, нынешний кризис - это возможность вернуть Узбекистан в ряды членов ОДКБ. Хотя Ташкент категорически отвергает это предложение, вывод войск США вынуждает его, как и соседей, обратиться к России за поддержкой.

У Москвы будет меньше возможностей уделять внимание более важным регионам, таким как Центральная и Восточная Европа. Если Кремль решится на военное вмешательство в Афганистане, что маловероятно, то наверняка окажется в ловушке, как в свое время Соединенные Штаты и Советский Союз. Изменился "Талибан" или нет, вывод американских войск дестабилизировал ситуацию, и это чувствуют все страны региона. Теперь Америка сосредоточится на Китае, а Россия будет думать, как выйти из затруднительного положения.

Хада Аль-Хусейни (هدى الحسيني)