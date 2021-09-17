Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет

Екатеринбург. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные задействовали штурмовые самолеты Су-25СМ на учении с пусками ракет в Киргизии, маневры прошли на фоне сложной ситуации в Афганистане.

"К учению было привлечено 10 самолетов и свыше 400 военнослужащих, в том числе из состава группы руководства полетами, наземного и аэродромно-технического обеспечения, подразделений связи, охраны и пожарной команды", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учения экипажи штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы "Кант" в Киргизии уничтожили на горном авиационном полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области объекты условного противника.

Летчики Су-25СМ отработали нанесение удара по наземным целям с ходу и с повторного захода неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщили в ЦВО. По словам военных, летчики отработали маневры ухода от средств противовоздушной обороны и отстрел ложных тепловых целей.

"Российские летчики выполняют полеты и применение средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизской Республики", - говорится в сообщении ЦВО.

Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.