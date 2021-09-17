Войти
Интерфакс-АВН

Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет

283
0
0
Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: © Максим Романов/ТАСС

Екатеринбург. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные задействовали штурмовые самолеты Су-25СМ на учении с пусками ракет в Киргизии, маневры прошли на фоне сложной ситуации в Афганистане.

"К учению было привлечено 10 самолетов и свыше 400 военнослужащих, в том числе из состава группы руководства полетами, наземного и аэродромно-технического обеспечения, подразделений связи, охраны и пожарной команды", - сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе учения экипажи штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы "Кант" в Киргизии уничтожили на горном авиационном полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области объекты условного противника.

Летчики Су-25СМ отработали нанесение удара по наземным целям с ходу и с повторного захода неуправляемыми авиационными ракетами С-8, сообщили в ЦВО. По словам военных, летчики отработали маневры ухода от средств противовоздушной обороны и отстрел ложных тепловых целей.

"Российские летчики выполняют полеты и применение средств авиационного поражения строго по соглашению с военным ведомством Киргизской Республики", - говорится в сообщении ЦВО.

Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Продукция
С-8
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.08.2021
России следует создать мощную военную группировку в Центральной Азии из-за прихода талибов к власти в Афганистане - академик Арбатов
30.07.2021
Российские Су-25 перебросили из Киргизии в Таджикистан для участия в учениях
30.07.2020
Российские Су-25СМ отработали нанесение ракетно-бомбового удара на учениях в Киргизии
06.02.2019
Деньги на ветер: зачем России новая база в Киргизии
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники