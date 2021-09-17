Ракетная гонка в Азии: Южная Корея стала 7-ой мировой державой со своим подводным ракетным потенциалом (Hankyoreh, Южная Корея)

Южнокорейские СМИ сообщают о создании в стране подводного ракетного потенциала. Ситуация в Северо-Восточной Азии обостряется. Японские читатели боятся, что эти ракеты при «левом президенте» Муне могут полететь и в сторону Японии. «Наказать Сеул! Ввести против него санкции!», «Где наш союзник Америка?» — пишут они.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин присутствовал в районе запуска первой южнокорейской ракеты морского базирования среднего радиуса действия, которая на испытаниях пролетела 400 километров и точно поразила цель в заданном квадрате. 15 сентября Северная Корея запустила в сторону Японии две ракеты малого радиуса действия, которые пролетели 800 километров и упали в Японском море.

Первая баллистическая ракета подводного базирования (БРПЛ), самостоятельно разработанная Южной Кореей, 15 сентября была испытана в районе полигона Анхун провинции Чжунчин с подводной лодки класса Ahn Changho (водоизмещение 3000 тонн). Эксперимент по запуску осуществлялся Главным испытательным центром Агентства оборонного развития (ADD) с участием президента Мун Чжэ Ина, членов правительства, высокопоставленных политиков и военных.

Испытания прошли успешно. Таким образом, Южная Корея стала седьмой страной в мире, после США, России, Китая и других стран, обладающих собственным подводным ракетным потенциалом.

Ракета пролетела в южном направлении 400 километров и успешно поразила наземную цель. Этим испытаниям предшествовали многочисленные эксперименты, но полного успеха удалось достичь только сейчас.

После испытаний ракета пройдет дополнительные оценочные эксперименты и по их результатам будет принята в вооруженных силах согласно плану наращивания военного потенциала страны. БРПЛ, установленная на подводной лодке, представляет собой оружие, которое может тайно приближаться в морских глубинах к указанным целям и запускаться с больших глубин по наземным и надводным целям и крупным объектам противника. Эти мощные ракеты подводного базирования иногда мировой в практике называют "гейм-чейнджерами", потому что несколькими ударами они способны кардинально изменить обстановку на театре военных действий, выводя из строя командные и другие пункты управления вражеских войск. Передвижения БРПЛ скрытны и динамичны. Появление их у Южной Кореи может существенно повлиять на военный баланс в Восточной Азии. Именно поэтому не только Северная Корея, но и Китай, а также Япония довольно остро отреагировали на создание Южной Кореей своего собственного подводного ракетного потенциала. "Именно усиление наших ракетных систем, в том числе и ракет подводного базирования, является сдерживающим фактором в отношении провокации со стороны Северной Кореи. Успех этих испытаний позволяет нам демонстрировать достаточную силу сдерживания по отношению к Пхеньяну", - сказал в ходе испытаний президент Мун.

Минобороны объявило, что Южная Корея стала седьмой страной в мире, которая обзавелась ракетами подводного базирования собственной разработки и производства. В настоящее таким ракетным потенциалом обладают шесть стран: США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Индия. В министерстве обороны пояснили, что Северная Корея проводила эксперименты по запуску ракет морского базирования с барж, однако до сих не подтверждено наличие у Пхеньяна возможностей подводного запуска ракет средней дальности.

В тот же день министерство обороны Южной Кореи сообщило о том, что были также успешно запущены южнокорейские тяжелые ракеты наземного базирования, ракеты "воздух-земля" большой дальности и сверхзвуковые крылатые ракеты. "Сверхтяжелые баллистические ракеты могут эффективно поражать защищенные бетонные здания, бункеры и подземные туннели. Они могут точно и мощно ликвидировать и нейтрализовывать ключевые цели противника", - пояснили в Министерстве обороны. Эти ракеты будут использоваться в качестве основной силы для поражения основных северокорейских объектов в случае возникновения войны на Корейском полуострове.

Между тем, по данным Объединенного комитета начальников штабов, Северная Корея в тот же день запустила две баллистические ракеты малой дальности над Японским морем с полигона в центральной части страны.

Объединенный комитет начальников штабов пояснил: "Около 12:34 и 12:39 было обнаружено, что две баллистические ракеты малой дальности были запущены Северной Кореей в сторону Японского моря из района Яндокун, провинция Южный Пхёнан". Ракеты пролетели 800 километров, поднимаясь по траектории на высоту до 60 километров. Запуск ракеты состоялся через два дня после того, как 13 сентября Северная Корея объявила о запуске новой крылатой ракеты большой дальности. В администрации президента Южной Кореи глава Управления национальной безопасности Со Хун провел заседание Совета национальной безопасности (СНБ), чтобы обсудить меры противодействия этим мерам Пхеньяна.

Существует мнение, что Северная Корея запустила две упомянутые баллистические 15 сентября для того, чтобы помешать пусковым испытаниям Южной Кореей своих БРПЛ. Однако военные эксперты исходят из того, что стратегический вес и значение БРПЛ значительно превышают соответствующие факторы у ракет наземного базирования, лишенных мобильности и скрытности.

Комментарии японских читателей

The Sea of Japan

Вообще-то крупные ракеты скрытного подводного базирования обычно предназначаются для несения ядерных боеголовок. Куда же направит их левый президент Мун в случае военного конфликта. Думаю, что на Японию. А предлог найдется. Сейчас наши отношения с Южной Кореей накалены до предела!

acb

Надо скорректировать наш договор безопасности с США. Всеми силами навалиться на Южную Корею. Наказать ее такими же санкциями, как и Северную!

pxp

Высока вероятность того, что целями для этих ракет станет Япония!

cor

Японии нужно учиться у Южной Кореи наступательности и агрессивности их СМИ. Как они набросились на Японию!

sds

Кроме Индии все остальные страны - обладатели подводного ракетного потенциала - это ядерные государства.

Так что, Южная Корея тоже вознамерилась приобрести ядерный статус?

Ну, тогда Японии конец! Нам нужно срочно обзаводиться атомных оружием!

nsq

Это кого они намерились поражать такими ракетами? Японию? Вполне может быть с учетом наших напряженных отношений. Нам нужно срочно перестраивать всю концепцию обороны, сделав упор на самостоятельность. Ведь США с Южной Кореей воевать не будут. А кто тогда нас защитит от нее?!

dmf

Ужас! Все окружающие нас страны вооружаются, одни мы сидим со своим пацифизмом. Теперь и Южная Корея туда же. А ведь у нее очень специфические близкие отношения с Китаем, да и с Россией. Мы в окружении?!

you

Надо прямо в лоб спросить наше правительство, против кого, по его мнению, нацелены эти ракеты? Конечно, против Японии.

Нам нужно самим создавать себе серьезный ракетный потенциал и строить серьезные подлодки, способные его нести!

gzl

Японии нужно готовиться к отражению одновременно и северокорейской, и южнокорейской агрессии. А тут еще Китай и Россия. Кошмар! Что с нами будет?!

ylz

Обратите внимание: ракеты запустили не на север, в сторону Северной Кореи, а на юг, в сторону Японии!!!

tom

Явно в разработке этих БРПЛ Южной Корее помог Китай. Вот тебе и антияпонская "ось"!

ska

Судя по дальности и по направлению стрельбы цель у ракет одна - Япония!

gdj

Вот так западное единство в Азии! Не знаешь, когда тебя ударят в спину. Китай и Россия - это еще что! Тут со спины подкрадывается Южная Корея!

tan

Одно успокаивает. Не бывает в мире ничего произведенного в Южной Корее, чему можно было бы доверять!