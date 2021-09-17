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ТАСС

На создание ракеты "Союз" с пилотируемым кораблем выделили 4,41 млрд рублей

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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Источник изображения:   Космический центр «Южный», «Роскосмос»

Финансирование выделили на создание ракеты-носителя и корабля до 2024 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,41 млрд рублей на создание до 2024 года ракеты-носителя "Союз-2.1а" и пилотируемого корабля "Союз МС". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить в 2021 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 4 412 660 тыс. рублей на расходы государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" <...> для предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Главкосмос", г. Москва, на развитие пилотируемой космонавтики в части создания не позднее 2024 года ракеты-носителя "Союз-2.1а" <...>, а также транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", - говорится в документе.

Ранее гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что с 2020 года по поручению Роскосмоса компания занимается организацией коммерческих полетов на орбиту. Вырученные от этого средства планируется направлять на развитие российской пилотируемой программы. По словам Лоскутова, это позволит снизить издержки при подготовке и отправке космонавтов на МКС и, в перспективе - к будущей Российской орбитальной служебной станции.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ИТ
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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