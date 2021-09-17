Rheinmetall продемонстрировала ДУМ "Мисшн Мастер XT" с ракетами "Бримстоун"

ЦАМТО, 16 сентября. Компания Rheinmetall продемонстрировала на выставке DSEI в Лондоне дистанционно управляемую машину "Мисшн Мастер XT" версии огневой поддержки (Mission Master XT - Fire Support), разработанную в сотрудничестве с группой MBDA.

ДУМ оснащена пусковой установкой ракет "Бримстоун" компании MBDA. Она представляет собой принятую на вооружении британских вооруженных сил высокоточную ракету большой дальности, которая может применяться в сложных метеоусловиях для поражения различных целей, включая основные боевые танки. Оснащенная усовершенствованной двухрежимной (радиолокационной/полуактивной лазерной) головкой самонаведения ракета позволяет поражать движущиеся и неподвижные цели как в пределах прямой видимости, так и вне зоны прямой видимости.

Установленная на "Мисшн Мастер XT" ПУ позволяет выполнять залп несколькими ракетами для одновременного поражения нескольких целей или одной цели с гарантированной вероятностью.

ДУМ "Мисшн Мастер XT", оснащенная ПУ, может автономно выполнять различные тактические задачи, обеспечивая преимущество подразделениям на поле боя. В числе возможных задач: засады, нанесение ударов, огневая поддержка и подавление систем ПВО противника.

Новая версия ДУМ основана на платформе "Мисшн Мастер XT" семейства "Мисшн Мастер". "Мисшн Мастер XT" может применяться в экстремальных условиях, как на местности, покрытой льдом и снегом, так и в условиях песчаного, каменистого и гористого рельефа. Машина способна преодолевать водные преграды вплавь с полной полезной нагрузкой.

Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением Caterpillar C2.2 мощностью 67 л.с. позволяет развивать скорость до 40 км/ч (до 5 км/ч на воде), запас хода – 750 км, а литий-ионные батареи обеспечивают до 6 часов бесшумной работы.

Еще одной особенностью "Мисшн Мастер XT" является центральная система подкачки шин, которая позволяет регулировать давление в шинах в зависимости от местности. Обладая высокой живучестью, машина может продолжать движение даже с двухсантиметровыми отверстиями в шинах.

Как и другие члены семейства "Мисшн Мастер", ДУМ оборудована комплектом обеспечения автономности PATH (Proven-Agnostic-Trusted-Highly Autonomous) компании Rheinmetall, который включает набор передовых датчиков и алгоритмов восприятия, обеспечивающих расширенные возможности автономного движения и навигации. PATH позволяет создавать группы управляемой человеком/ безэкипажной техники, а экипажам боевых бронированных машин, включая ОБТ "Челенджер", ББМ "Линкс", "Пума" и т.д., – управлять ДУМ. Добавление этих "надежных ведомых" позволит увеличить огневую мощь подразделения и повысить живучесть управляемой человеком техники в бою.