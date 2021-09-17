Северный флот возвращается на базы после учений в Арктике

Силы и войска Северного флота, действующие в Арктике в рамках учения с экспедиционной группировкой, приступили к возвращению к местам дислокации. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В ходе арктического учения военные моряки обеспечивали безопасность морских коммуникаций и районов экономической деятельности РФ в акватории Северного морского пути, решали задачи управления арктической экспедиционной группировкой, если возникнет риск нападения террористов. Учения проходили на полигонах Мурманской области, в Баренцевом и Карском морях, в море Лаптевых, в районах Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа, а также в Красноярском крае в районе порта Дудинка на реке Енисей.

Как сообщил командующий Северным флотом адмирал Герой России Александр Моисеев, арктическое учение находилось под пристальным вниманием сил морской и воздушной разведки иностранных государств. Зарубежные самолеты выполнили до 17 вылетов в воздушное пространство Баренцева моря и приграничных с Россией районов Финляндии. Кроме того, в Баренцево море направили гидрографическое судно "Эхо" и фрегат УРО "Ланкастер" ВМС Великобритании. Там же находился и норвежский разведывательный корабль "Марьята".

В арктическом учении были задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, до 120 летательных аппаратов и до 50 боевых кораблей и судов обеспечения.

Светлана Цыганкова