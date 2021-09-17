Сербская армия планирует получить противотанковые комплексы "Корнет"

Комплексы противотанкового ракетного вооружения "Корнет" российского производства приобретены для сербских вооруженных сил. Информацию об этом озвучил президент Александр Вучич в минувшую среду в ходе осмотра оружия и военной техники на выставке, развернутой в ознаменование Дня сербского единства, свободы и национального флага. Об этом сообщает портал Tango Six.

Интересно, что совсем недавно средства массовой информации этой страны писали о возможной поставке израильских ПТРК Spike LR2. Однако о них, судя по всему, в этот раз вообще не упоминалось.

Самыми распространенными в сербской армии управляемыми средствами борьбы с бронетехникой сейчас являются различные версии советских ПТУР "Малютка", которые, хоть и прошли модернизацию, но по большинству характеристик уступают зарубежным моделям.

Что же касается "Корнетов", то они - одни из самых востребованных систем в своем классе на международных рынках вооружений.

В настоящее время создано большое количество модификаций, имеющих тандемные боевые части, способные пробивать до 1100 - 1300 мм брони за динамической защитой или до 3500 мм железобетона на дистанциях от 5000 до 10000 метров. При этом возможно применение автоматических устройств, сопровождающих цели.

Кроме кумулятивных вариантов имеются еще фугасные, осколочно-фугасные и термобарические. С их помощью можно разрушать всевозможные полевые укрепления, поражать живую силу, а также сбивать летательные аппараты: самолеты, вертолеты и беспилотники.

Пусковые установки устанавливаются на различной технике, в том числе на бронеавтомобилях, БТР и боевых машинах пехоты.

Как считают эксперты, приобретение данных российских комплексов значительно повысит оборонительные возможности сербских сухопутных войск.

Алексей Моисеев