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Известия.ru

Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Компания Planet Labs сделала спутниковый снимок с места аварийной посадки тяжелого стратегического бомбардировщика В-2 Spirit ВВС США. Фото, на котором видна база Уайтман в штате Миссури, 15 сентября опубликовало издание The Drive.

Журналисты издания проанализировали снимок и пришли к выводу, что самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Выхлопные трубы бомбардировщика оказались закрыты, сейчас ведутся работы по восстановлению самолета и расследованию инцидента — привлечено много транспорта и людей.


Спутниковый снимок с места аварийной посадки тяжелого стратегического бомбардировщика В-2 Spirit ВВС США.
Источник: thedrive.com

«У B-2 Spirit ВВС США произошел сбой в полете во время плановой учебной миссии, и он был поврежден на взлетно-посадочной полосе базы ВВС Уайтмен, штат Миссури, после аварийной посадки», — говорится в официальном заявлении, публикуемом журналистами.

Источники издания рассказали, что у самолета произошел отказ гидравлической системы, а его левое шасси сломалось во время посадки, из-за чего одно из крыльев опустилось.

Один из 20 бомбардировщиков В-2 Spirit вышел из строя во время тренировочного полета и совершил аварийную посадку. Самолет был поврежден при приземлении, в воздушном пространстве в пределах шести миль от сельской базы были введены ограничения.

Ранее, 7 июля, ВВС США опубликовали первое изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider, разработка которого сейчас ведется в Соединенных Штатах.

Самолет будет иметь схему «летающего крыла», похожее используется в стратегическом бомбардировщике B-2 Spirit. Реактивные струи его двигателей также будут экранироваться. Бомболюк у В-21 будет один. Первый полет бомбардировщика запланирован на май 2022 года.

Осенью прошлого года военный аналитик Шейн Прейзуотер отметил, что для противостояния России и Китаю в возможном военном конфликте США стоит увеличить число своих стратегических бомбардировщиков. В 2050 году из эксплуатации выйдет B-52, и на вооружении ВВС США останется всего 100 единиц B-21.

Прейзуотер уверен, что залогом победы в возможном конфликте станет массовое применение B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, так как «они могут нести больше оружия» по сравнению с малозаметными B-2 Spirit и B-21 Raider или истребителями.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
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