Так выглядит Challenger 3

Британцы показали, как будет выглядеть их «новый старый» танк. Вчера, 15 сентября, консорциум Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) показал финальный вариант Challenger 3 на лондонской оборонной выставке DSEI.

В этом году после ряда проволочек Минобороны Великобритании подписало с консорциумом RBSL контракт на модернизацию 148 танков Challenger 2 до варианта Challenger 3. От старых боевых машин сохранится лишь корпус, который также подвергнется существенным доработкам. Так, вместо нарезной пушки будет устанавливаться новое 120-мм гладкоствольное орудие, танк получит новую модульную броню и систему активной защиты. Замене также подлежит вся электроника и системы связи.

Демонстрационный образец танка Challenger 3 Источник изображения: defence-blog.com

Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. В 1994 году началось его производство, а в 1998 году новые танки официально поступили на вооружение британской армии. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса — 8,3 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,5 м, экипаж — 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62 мм.