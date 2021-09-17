Борисов: речь об экспорте С-500 будет идти только после насыщения ими российской армии

ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов.

"Потенциально, да… Но в практических планах пока нет договорённостей. И это общая практика - пока мы не насытим родные Вооруженные силы, мы не продаем за границу", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на Тюменском нефтегазовом форуме.

После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок.

"Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов.

При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".

Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений.

"Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90, самолётов Су-30МКИ, налажено совместное производство ракет "БраМос", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т.

"Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.

Ранее Индия приобрела у России системы С-400. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.

По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.