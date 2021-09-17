Войти
РИА Новости

Борисов: речь об экспорте С-500 будет идти только после насыщения ими российской армии

337
0
0
Зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне "Капустин Яр"
Зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне "Капустин Яр".
Источник изображения: © РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов.

"Потенциально, да… Но в практических планах пока нет договорённостей. И это общая практика - пока мы не насытим родные Вооруженные силы, мы не продаем за границу", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на Тюменском нефтегазовом форуме.

После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок.

"Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов.

При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".

Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений.

"Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90, самолётов Су-30МКИ, налажено совместное производство ракет "БраМос", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т.

"Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.

Ранее Индия приобрела у России системы С-400. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.

По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
PJ-10 Brahmos
КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
С-500
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
17.09.2021
Юрий Борисов не исключил, что Индия станет первым покупателем ЗРК С-500
24.11.2016
Золотая жила российской оборонки: сохранит ли Москва индийский рынок вооружений
18.10.2016
Союз на "пятерку"
21.03.2016
Русское оружие MADE IN INDIA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники