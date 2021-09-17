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Военно-промышленный курьер

ОДКБ против милитаризации космоса

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Источник изображения: vpk-news.ru

В декларации, принятой по итогам прошедшего в Душанбе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщается, что страны — члены организации «продолжат совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его сохранению для мирных целей».

«В этой связи они подтверждают настоятельную необходимость разработки юридически обязывающего инструмента на базе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также важность международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, полноформатными участниками которой являются все государства — члены ОДКБ», — приводит ТАСС текст декларации.

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Страны
Китай
Россия
Компании
ОДКБ
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